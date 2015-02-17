The Economist: Псевдомирие

В статье «Псевдомирие», опубликованной на сайте издания The Economist, говорится о том, что большой надежды на недавний мирный план в Украине не было. Петр Порошенко, президент Украины, преуменьшил ожидания сразу после подписания соглашения, заявив, что его будет «трудно» реализовать. Перед телекамерами в полночь в воскресенье, он отдал приказ своим войскам прекратить огонь. Первые жертвы появились спустя всего двадцать минут, когда ракеты повстанцев ударили по деревне к западу от Луганска, в результате чего на двух пожилых жителей упала крыша. К утру, украинские лидеры и лидеры сепаратистов обменивались обвинениями в новых атаках. Украинские чиновники утверждали, что было более 60 нарушений в первый день, резкое снижение по сравнению с боями прошедшей недели, но мало обнадеживающее начало. «Псевдомирие наступает полным ходом», прокомментировал Юрий Касьянов, выдающийся украинский деятель.

Большая часть обстрелов сосредоточена вокруг Дебальцево, осажденного транспортного узла, где пророссийские повстанцы отказываются соблюдать прекращение огня. «В Минском оглашении не сказано ни слова о Дебальцево», говорит Александр Захарченко, лидер донецких сепаратистов. Войска повстанцев сделали последний рывок, чтобы взять город в течение двух с половиной дней между подписанием Минского соглашения и началом режима прекращения огня, - утверждение, на котором настаивает Россия и сепаратисты. Американские чиновники утверждают, что российские военные участвовали в наступлении, применяли артиллерию и ракетные системы на этой местности. Теперь, повстанцы заявляют, что окружили город и тысячи дислоцированных там украинских военных. Захарченко говорит, что не позволит им сбежать.

Международные наблюдатели пытаются представить этот день, как успех, несмотря на напряженность вокруг Дебальцево. Глава мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сказал, что прекращение огня сохраняется «с некоторыми исключениями» после первых 12 часов. Президент Франции Франсуа Олланд назвал соблюдение режима прекращения огня «в целом удовлетворительным». Подобные заявления звучали и после заключения соглашения в сентябре прошлого года, когда бои замедлились, но полностью так и не прекратились. Эти исключения вскоре стали новой нормой, и снова переросли в полноценные бои в прошлом месяце. Мало кто ожидает от этого перемирия чего-то другого.

Даже если соглашение о прекращении огня будет сохраняться, оно далеко от прочного мира. Высшей целью Владимира Путина остается контроль над политическим будущим Украины. Соответственно, в понедельник утром сепаратисты начали требовать дополнительных мер, не согласованных в Минске, в том числе гарантий того, что Украина не будет продвигаться в сторону НАТО. Документ, подписанный в Минске, полон расплывчатых формулировок, которые грозят срывом выполнения обязательств. Дмитрий Кулеба, высокопоставленный чиновник из МИД Украины, говорит, что марафонские переговоры в Минске – «это пустяки по сравнению с дальнейшими усилиями по реализации». Следующий пункт плана предусматривает отведение обеими сторонами тяжелого вооружения для создания буферной зоны примерно в 100 км. Самые сложные вопросы - контроль за границей с Россией и политический статус Донбасса - были оставлены на потом.

Если долгожданный мир снова не наступит, Порошенко обещает ввести военное положение и быстро реагировать. «Если они ударят нас по одной щеке, мы не будем подставлять другую», говорит он. В середине воскресенья, министр внутренних дел Украины заявил, что новые бронированные машины были отправлены для подкрепления солдат на передовой. Возможность поставок американского оружия по-прежнему мучает некоторых украинцев, которые ожидают продолжения войны. Украинский парламентарий-националист подытожил первостепенные задачи предстоящего этапа: «Сохраняйте спокойствие и ждите американское оружие».