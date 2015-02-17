Ж/д вокзал Дебальцево частично контролируется боевиками, горотдел под контролем силовиков - МВД

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива.

"Частично ж/д вокзал находится под контролем боевиков-террористов, идут активные боевые действия внутри города, фактически идет борьба за каждый квартал и за каждую улицу. Горотдел находится под контролем украинских силовиков, но каждую минуту, каждый час ситуация может измениться. Потому что у нас приказ о соблюдении режима тишины и нам приходится вдогонку всего лишь на всего оборонять свои позиции, и мы не можем полноценно начать действовать", - рассказал Кива.

Читайте такжеВ штабе АТО уверяют, что украинские военные продолжают удерживать Дебальцево и ЛогвиновоРанее сообщалось, что боевики захватили отдел милиции и железнодорожный вокзал в Дебальцево.