Украинских военных вновь обстреляли с территории России
Сегодня около 20 единиц военной техники зашли в Украину из РФ через пропускной пограничный пункт «Изварино» и двигались в сторону Луганска
За прошлые сутки вновь были зафиксированы случаи обстрела позиций сил Антитеррористической операции с территории Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера в 22.15 с территории России осуществлен артиллерийский обстрел по подразделениям Вооруженных сил Украины, расположенных между н.п. Югановка и н.п. Герасимовка Станично-Луганского района», - сказал Лысенко.
По его словам, также имела место переброска колонн военной техники из России в Украину. Колонна двигалась в Луганском направлении.
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Как сообщал УНИАН, по информации штаба АТО, сегодня около 20 единиц военной техники зашли в Украину из РФ через пропускной пограничный пункт «Изварино» (Луганская обл.) и двигались в сторону Луганска.