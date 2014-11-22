Украинских военных вновь обстреляли с территории России

За прошлые сутки вновь были зафиксированы случаи обстрела позиций сил Антитеррористической операции с территории Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в 22.15 с территории России осуществлен артиллерийский обстрел по подразделениям Вооруженных сил Украины, расположенных между н.п. Югановка и н.п. Герасимовка Станично-Луганского района», - сказал Лысенко.

По его словам, также имела место переброска колонн военной техники из России в Украину. Колонна двигалась в Луганском направлении.

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Как сообщал УНИАН, по информации штаба АТО, сегодня около 20 единиц военной техники зашли в Украину из РФ через пропускной пограничный пункт «Изварино» (Луганская обл.) и двигались в сторону Луганска.