Отступление боевиков сдерживают российские заградительные отряды, они "гонят" людей на штурм - штаб АТО

Российские войска начали применять практику заградительных отрядов, чтобы силой вынудить боевиков идти в наступление на позиции украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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Спикер рассказал, что в результате боевых действий Вооруженных сил Украина в ответ на обстрелы и нападения боевиков и Вооруженных сил Российской Федерации вблизи населенных пунктов Попасная, Дебальцево, Углегорск и других зафиксированы значительные потери среди боевиков «ДНР» и «ЛНР», "казаков", российских наемников и военнослужащих, а также вражеской военной техники. "Это приводит к попыткам массово самовольно покинуть ими незаконные вооруженные формирования и, по оперативным данным, отступление боевиков от Углегорска сдерживали заградительные отряды дивизий внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Дзержинского", - отметил Лысенко.

Лысенко объяснил, что во время попытки незаконными вооруженными формированиями штурмовать Углегорск, те на глазах своих боевиков погибали на открытом месте, потому что у украинских сил была возможность «накрывать» их. «Они вышли из населенных пунктов, вышли на открытую местность, и нам ничего не мешало открыть по них огонь. Возникшая паника, когда уже была массовая гибель боевиков и подбита бронетехника, она вынудила начать отступление, но российское командование предупредило эту ситуацию", - добавил спикер.

По его словам, российские войска силой вынуждали боевиков возвращаться на передовую и продолжать штурм.

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Лысенко проинформировал, что этот факт подтвержден из нескольких источников, а также самими пленными, которых захватили после боя.

"Такого случая мы еще не помнили, чтобы был заградительный отряд для того, чтобы гнать вперед людей, тем более, насколько нам известно, в этом штурме принимали участие десантники из Ульяновской бригады", - подсуммировал Лысенко.