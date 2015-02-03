Боевики понесли тяжелые потери под Дебальцево, морги в Донецке уже переполнены – Тымчук
08:29, 03 февраля 2015Война
27173 0
В результате боевых действий на Дебальцевском плацдарме российско-террористические войска понесли серьезные потери.
REUTERS
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.
«В Донецке морги перестали обслуживать гражданское население по причине отсутствия мест. В н.п.Красный Луч и Антрацит, куда доставляют раненых террористов, все медицинские учреждения переполнены», - сообщает Тымчук.
Читайте такжеПланы боевиков провести "мобилизацию" свидетельствуют об исчерпании ресурса живой силы - Лысенко
В то же время, по информации ИС, в Снежном, куда доставлена основная часть тяжело раненых боевиков, фиксируется отсутствие препаратов и острая нехватка медицинского оборудования и расходных материалов.
«Идет «экспроприация» шприцов в ветлечебницах», - добавляет Тымчук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter