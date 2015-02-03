Боевики понесли тяжелые потери под Дебальцево, морги в Донецке уже переполнены – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В Донецке морги перестали обслуживать гражданское население по причине отсутствия мест. В н.п.Красный Луч и Антрацит, куда доставляют раненых террористов, все медицинские учреждения переполнены», - сообщает Тымчук.

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В то же время, по информации ИС, в Снежном, куда доставлена основная часть тяжело раненых боевиков, фиксируется отсутствие препаратов и острая нехватка медицинского оборудования и расходных материалов.

«Идет «экспроприация» шприцов в ветлечебницах», - добавляет Тымчук.