Фестиваль красок Латхмар Холи в Индии

В этот день индийцы разрисовывают себе лица, обкидывают друг друга пригоршнями разноцветных порошковых красок, обливаются цветной водой.

Холи – традиционный индийский праздник, символизирующий приход весны. Его отмечают тоже традиционно – бросаются разноцветными порошковыми красками.

В северном штате Уттар-Прадеш перед самим фестивалем Холи отмечают праздник Латхмар Холи, а так как это тоже праздник весны, его тоже отмечают обилием красок. По легенде, Кришна пришел в городок Барсана, чтобы вызвать ревность у своей любимой Радхи. В ответ женщины деревни прогнали его. Сегодня женщины Барсаны в этот день «прогоняют» мужчин палками за то, что те поют провокационные песни и бросаются в них порошковыми красками.

В этот день индийцы разрисовывают себе лица, обкидывают друг друга пригоршнями разноцветных порошковых красок, обливаются цветной водой. В этот день улицы индийских городов и поселений окрашиваются во все цвета радуги, звучит веселая музыка, исполняемая на народных инструментах.