Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор.

Наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

Но Польша еще может за них побороться – говорится в исследовании "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тысяч. Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч. человек, а в Германии – выросло более чем на 410 тыс. в то же время.

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Беженцы едут прежде всего к друзьям и знакомым

Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор – наличие друзей и знакомых в Германии (43%). По мнению его авторов, это совпадает с предыдущей тенденцией экономической миграции граждан Украины, где рекомендации друзей были главным фактором выбора страны проживания с экономической целью.

Важную роль сыграли и материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Пребывание беженцев в Польше длилось в среднем 4 месяца.

Более половины беженцев из Украины (52%) приняли решение переехать из Польши в Германию в течение первых трех месяцев пребывания в Польше. Почти каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев. В свою очередь, средняя продолжительность пребывания опрошенных беженцев в Польше составляет 4 месяца.

Исследование показало, что наибольшая миграция украинских беженцев из Польши в Германию произошла в третьем квартале 2022 года – это касалось аж 41% респондентов. Скорее всего, это было следствием распространения информации о том, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины могут получить ту же помощь, которую получают граждане Германии (пособие по безработице или социальное обеспечение).

Польша еще может бороться за беженцев

Лишь 13% респондентов думают о возвращении из Германии в Польшу, а втрое больше (38%) не планируют возвращаться. Однако интересным с точки зрения будущего польского рынка труда является тот факт, что почти половина (49%) беженцев, уехавших из Польши в Германию, все еще указывают на нерешительность в контексте возможного возвращения в Польшу.

Это означает, что беженцы из Украины, которые решили покинуть Польшу и поехать в Германию, не списывают полностью Польшу со счетов. Исследование показывает, что они могут подумать о возвращении в Польшу, если найдут удовлетворительную работу (50%) и повысят уровень вознаграждения в Польше (49%). Профессиональная неудача в Германии (27%) также может побудить украинских беженцев вернуться в Польшу.

Как проводилось исследование

Исследование было создано после анализа результатов опроса "Из Польши в Германию. Новые тенденции в миграции украинских беженцев", которое провели в августе 2023 года в Германии. Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

Украинские беженцы в Европе

В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев. Он расположен в Надаржине примерно в 30 км от Варшавы. По словам пресс-секретаря Мазовецкого края, центр предусматривался как временный. Его закрытие было обосновано тем, что количество украинцев беженцев, прибывающих в регион, было ничтожно мало.

В Ирландии почады размещать украинских беженцев в палаточных городках. Как сообщает RTE это связано с существенной нехваткой жилья - летом значительно увеличилось количество людей, которые бегут от войны в Украине. В частности, с 1 мая в Ирландию прибыло более 10 тысяч украинцев, то есть в среднем - около 650 человек в неделю.

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