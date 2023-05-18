Власти Испании выпустили предупреждение для туристов, что они рискуют быть оштрафованными на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.
Как пишет SchengenVisaInfo, соответствующий запрет действует в Испании еще с 2014 года, однако далеко не все туристы, приезжающие в страну, о ней знают.
"Велосипедисты, пойманные в наушниках, могут заплатить штраф в размере 200 евро в Испании", – пояснила руководитель группы Cycle SOS Лена Фарнелл.
При этом она подчеркнула, что соответствующая норма действует в стране в целях безопасности, поскольку в наушниках велосипедисты не слышат другие звуки на дороге, такие как сигналы транспортных средств или крики пешеходов. Отсутствие наушников позволяет им лучше ощущать свое окружение, что должно свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий.
"Ношение наушников во время езды на велосипеде может представлять угрозу безопасности для вас и других участников дорожного движения. Прослушивание музыки ставит под угрозу способность велосипедиста слышать дорожное движение, в том числе сирены машин экстренных служб", – отметила Фарнелл.
Также она отметила, что похожие нормы действуют и в других странах Европы.
"Италия и Португалия занимают другую позицию, требуя, чтобы велосипедисты носили только один наушник во время езды на велосипеде, со штрафом в размере около 160 евро, если вы носите оба наушника во время езды на велосипеде", – рассказала Фарнелл.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в новом туристическом сезоне на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов (Испания) будет запрещено курение.
В частности, этим летом список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и еще пять на Ибице.
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