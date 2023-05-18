Запрет ездить в наушниках на велосипеде действует в Испании еще с 2014 года, однако далеко не все туристы об этом знают.

Власти Испании выпустили предупреждение для туристов, что они рискуют быть оштрафованными на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.

Как пишет SchengenVisaInfo, соответствующий запрет действует в Испании еще с 2014 года, однако далеко не все туристы, приезжающие в страну, о ней знают.

"Велосипедисты, пойманные в наушниках, могут заплатить штраф в размере 200 евро в Испании", – пояснила руководитель группы Cycle SOS Лена Фарнелл.

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При этом она подчеркнула, что соответствующая норма действует в стране в целях безопасности, поскольку в наушниках велосипедисты не слышат другие звуки на дороге, такие как сигналы транспортных средств или крики пешеходов. Отсутствие наушников позволяет им лучше ощущать свое окружение, что должно свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий.

"Ношение наушников во время езды на велосипеде может представлять угрозу безопасности для вас и других участников дорожного движения. Прослушивание музыки ставит под угрозу способность велосипедиста слышать дорожное движение, в том числе сирены машин экстренных служб", – отметила Фарнелл.

Также она отметила, что похожие нормы действуют и в других странах Европы.

"Италия и Португалия занимают другую позицию, требуя, чтобы велосипедисты носили только один наушник во время езды на велосипеде, со штрафом в размере около 160 евро, если вы носите оба наушника во время езды на велосипеде", – рассказала Фарнелл.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в новом туристическом сезоне на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов (Испания) будет запрещено курение.

В частности, этим летом список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и еще пять на Ибице.

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