В Европе есть еще немало красивейших древних городов, где можно посмотреть на античные руины и амфитеатры.

В 2025 году итальянская столица Рим отмечает грандиозный религиозный праздник Юбилей, который привлекает в город огромное количество паломников. Это приводит не только к огромным толпам на улицах, но и повышенным ценам на аренду жилья для туристов.

Эксперты туристического издания Travel Off Path составили список из семи малоизвестных древних городов Европы, где можно проникнуться духом античности вместо переполненного в этом году Рима.

1. Трир, Германия. Расположенный в двух шагах от границы с Люксембургом Трир является старейшим городом Германии, а когда-то он даже был одной из трех официальных столиц Римской империи. Самым ярким символом Трира являются его старые, потемневшие каменные ворота Порта Нигра, входившие в возведенную во II веке нашей эры систему городских укреплений. Подробнее о том, что можно посмотреть в Трире, читайте в нашем большом материале.

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2. Агридженто, Италия. Этот часто упускаемый из виду город на юго-западном побережье Сицилии расположен на вершине холма, возвышающегося над сельской местностью, а его главной достопримечательностью является усеянная руинами Долина храмов: его крупнейшее сооружение, храм Конкордии, является символическим греческим сооружением, которое часто сравнивают с Афинским Акрополем.

3. Ним, Франция. Это неизведанное сокровище Южной Франции называют французским Римом не просто так: когда-то он был важным форпостом Римской империи, и на протяжении веков проделывал выдающуюся работу по сохранению этого наследия, от двухъярусного амфитеатра 70 года нашей эры, в котором по-прежнему проходят концерты и бои быков, до близлежащего трехуровневого акведука Пон-дю-Гар.

4. Верона, Италия. Расположенная на севере Италии, в 120 километрах к западу от Венеции, Верона стала популярной после того, как она стала частью шекспировской трагедии 16-го века "Ромео и Джульетта". Но помимо этого Верона полна тысячелетних сооружений – самым известным среди них является огромный амфитеатр 1-го века нашей эры, возвышающаяся над в остальном ровным городским пейзажем.

5. Сантипоче, Испания. Небольшое сообщество в 20 минутах езды от оживленной андалузской столицы Севильи на юге Испании больше всего известно тем, что в нем находятся руины бывшего крупного римского города Италика, где родились не менее двух римских императоров. Италика – это огромный археологический комплекс, включающий виллы с мозаичными полами, оригинальную римскую дорогу, которая оставалась неизменной на протяжении 2000 лет, и, что самое важное, большой амфитеатр, который по красоте может соперничать с римским.

6. Пула, Хорватия. Этот город Расположенная на побережье Адриатического моря, возможно, является самым недооцененным культурным центром Хорватии: Дубровник, Сплит и им подобные города могут получить всю славу, но у них нет своего собственного Колизея. Как и в Риме, в Пуле есть амфитеатр, построенный еще в 27 году до нашей эры: он считается наиболее сохранившимся древним памятником Хорватии, и даже по сей день в нем проводятся живые выступления и музыкальные фестивали.

7. Вьен, Франция. На залитом солнцем юге Франции, в 500 километрах от элегантного Парижа, находится этот очаровательный небольшой город с богатой историей, восходящей к временам Римской империи. Французы очень любят Вьен за его идеальный Старый город с уютными бистро и площадями с фонтанами, окаймленными пастельными зданиями, и, конечно же, множеством римских руин.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали пять мест в Италии, где стоит побывать в 2025 году.

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