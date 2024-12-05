Следом за французской столицей в рейтинге идут итальянский Мадрид и японский Токио.

Французская столица Париж, которая в этом году принимала Летние Олимпийские игры, в четвертый раз подряд была признана самым популярным среди туристов городом мира.

Об этом свидетельствуют данные свежего Top 100 City Destinations Index от Euromonitor International, оценивавшего города мира по таким шести ключевым показателям, как: экономическая и деловая эффективность, эффективность туризма, туристическая инфраструктура, политика по привлечению туристов, здоровье и безопасность, устойчивость.

"Париж сохранил звание ведущего городского направления мира, за ним следуют Мадрид на втором месте и Токио на третьем. Рим занял четвертое место, а Милан замкнул пятерку лидеров. Азия представлена в первой десятке двумя городами. Европейские направления сохраняют хорошие позиции в Индексе во многом благодаря показателю "Инфраструктура туризма", – отмечают авторы рейтинга.

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10 самых популярных туристических городов мира 2024

При этом самым посещаемым городом мира стал Бангкок (Таиланд), который за 2024 год принял более 32 миллионов человек, что аж на 37% больше по сравнению с показателями 2023 года.

За ним идут Стамбул (Турция), принявший 23 миллиона гостей (+14%), и Лондон (Великобритания) с 21,7 миллионами туристов (+7%).

10 самых посещаемых городов мира в 2024 году

Бангкок, Таиланд Стамбул, Турция Лондон, Великобритания Гонконг, Китай Мекка, Саудовская Аравия Анталья, Турция Дубай, ОАЭ Макао, Китай Париж, Франция Куала-Лумпур, Малайзия

Как сообщал УНИАН, уже 8 декабря 2024 года после масштабной реконструкции официально откроется для туристов знаменитый Нотр-Дам-де-Пари, который 5,5 лет назад был частично разрушен в результате ужасного пожара. Это событие наверняка привлечет во французскую столицу еще больше гостей.

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