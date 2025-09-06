Осень - идеальное время для отдыха, когда уже нет безумной летней жары, но также нет и зимних холодов.

Осень - идеальное время туристического календаря. Летняя жара уже позади, толпы туристов разъехались, и европейские города становятся спокойнее и уютнее. Это время, когда можно насладиться кафе без шума, посетить музеи без очередей и пожить в отеле по приятным ценам.

Как пишет InsureAndGo, забронировав билеты на транспорт и места в отеле за месяц-два до начала отпуска в межсезонье, можно отдохнуть очень бюджетно. Однако осень хороша тем, что на самом деле спонтанные поездки в это время года тоже не будут слишком дорогими.

Что же касается конкретных направлений для отдыха, то в сентябре-октябре специалисты советуют выбрать один из следующих вариантов.

Копенгаген, Дания

Осенью столица Дании погружается в свой стиль неторопливой жизни, известный как хюгге. Осень - идеальное время, чтобы прогуляться по мощеным улицам района Нюхавн, заглянуть в сады Тиволи и попробовать знаменитую датскую выпечку с горячим шоколадом в кафе.

Осенью в Копенгагене становится заметно меньше туристов, поэтому осмотр достопримечательностей перестает быть соревнованием на выносливость.

Прага, Чехия

Чешская столица весь год похожа на иллюстрацию к средневековой сказке, но осматривать прелести Староместской площади, Карлова моста и собора Святого Вита все же приятнее под ласковым сентябрьским или октябрьским солнышком, чем под палящим июльским.

К тому же именно осенью в Праге начинается сезон фестивалей с концертами классической музыки, ярмарками урожая и сезонной кулинарией. Но даже так осенью здесь будет меньше толп, чем летом.

Будапешт, Венгрия

Венгерская столица имеет свою особую романтику осени. Неспешные прогулки вдоль набережной Дуная идеальны в это время года. А купаться в знаменитых термальных купальнях Сеченьи приятнее, когда на улице +15, а не +35.

А ещё в октябре Будапешт накрывает сезон фестивалей с современным искусством, танцами и музыкой по всему городу. В это время здесь можно попробовать классические венгерские блюда - гуляш, кюртескалач (дымарь) и пряный глинтвейн.

Севилья, Испания

Если северная и центральная Европа осенью уже чувствуют приближение зимы, то расположенная на юге Испания продолжает жить в летнем распорядке. Только количество градусов на уличном термометре не такое безумное и толпы британских и немецких отпускников уже разъехались по домам. Город Севилья предлагает осенний отдых со средней температурой около 25°C и большим количеством солнца.

Это отличное время, чтобы без толп туристов исследовать исторические достопримечательности города, отдохнуть в барах и ресторанах, а иногда и заглянуть на пляж.

Флоренция, Италия

Летней жары уже нет, но художественные сокровища города - от "Давида" Микеланджело до "Рождения Венеры" Боттичелли - никуда не делись. И осмотреть их теперь можно без очередей иностранных туристов.

Кроме того, это как раз сезон трюфелей, а продовольственные рынки полны осенних деликатесов.

