Эксперты объяснили, почему некоторые туристические поездки стоит планировать как можно заранее.

На фоне пандемии коронанируса, войн, экономических проблем и других глобальных потрясений в последние годы туристы стали чаще бронировать поездки как можно ближе к дате выезда. Однако в 2025 году профильные эксперты и туроператоры отмечают возвращение интереса к долгосрочному бронированию – это актуально и для украинцев.

Многие люди бронируют отпуска заранее в надежде получить более выгодную цены. Однако некоторые путешествие приходится бронировать наперед потому, что эти направления пользуются слишком большим ажиотажем, имеют лимит на количество посетителей или требуют долгосрочной подготовки.

Туристические эксперты издания Condé Nast Traveler назвали 33 потрясающих направления по всему миру, поездки куда стоит бронировать примерно на год наперед.

"Учитывая непредсказуемость жизни, планирование поездки за год может показаться слишком сложным. Однако можно утверждать, что именно из-за этой неопределенности необходим хороший план и защита от любых неожиданностей в последнюю минуту. Заранее продумать маршрут и иметь достаточно времени на подготовку, исследование и учет непредвиденных обстоятельств абсолютно необходимы, особенно когда вы отправляетесь в одно из самых замечательных (зачастую, неповторимых) путешествий", – отмечают авторы подборки.

УНИАН выбрал из этого списка пятнадцать направлений, на которые стоит обратить внимание.

15 путешествий, которые стоит забронировать за год до поездки

Сафари по дикой природе Кении. Круиз по реке Нил через Египет. Сезон цветения сакуры в Японии. Бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Город инков Мачу-Пикчу, Перу. Поход к гориллам в Руанде. Круиз в Антарктиду. Фарерские острова летом. Круиз по Галапагосским островам. Поездка в Патагонию, Аргентина/Чили. День мертвых в Оахаке, Мексика. Восхождение на Килиманджаро в Танзании. Поход в Доломитовые Альпы, Италия. Наблюдение за звездами в крупнейших пустынях. Поездка на Восточном экспрессе из Парижа (Франция) в Стамбул (Турция).

Другие актуальные тренды в путешествиях

Как сообщал УНИАН, в последнее время туристы стали все чаще бронировать пакетные туры, тогда как еще несколько лет это считалось почти неприличным – мол, настоящие путешественники планируют все сами.

Также туристическая индустрия все больше ориентируется на женщин-путешественниц, ведь, согласно недавней статистике, именно они принимают 82% всех решений относительно путешествий – от места отдыха до отеля.

