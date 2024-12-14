Этот город станет настоящим открытием даже для самых искушенных туристов. Многие вовсе не знают о его существовании.

Италия - одна из самых популярных среди туристов стран. У нее есть потрясающее культурное наследие, древние памятники, первоклассная кухня и искусство, озера, пляжи и, конечно же, горы и причудливые прибрежные города.

Однако эксперты по путешествиям назвали самым лучшим направлением для путешествий по Италии в 2025 году совсем непопулярное среди туристов, пишет Traveloffpath. Это великолепные итальянские Доломитовые Альпы, особенно город, где все говорят по-немецки.

Эксперты поставили на первое место город в Южном Тироле, который неизвестен большинству даже опытных туристов. Это город Бриксен,который потрясает непревзойденной природной красотой, смешанными культурами и вечными улицами.

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Бриксен - это уютная база для исследования Доломитовых Альп, часто остающихся в тени бесконечного списка более популярных достопримечательностей и направлений в Италии.

Но этот исторический город давно должен был оказаться в центре внимания как один из самых тщательно охраняемых секретов страны. Он полон историческими достопримечательностями, богат непревзойденной кухней и захватывающими походами.

Несмотря на то, что Бриксен спрятан у подножия Доломитовых Альп, до него относительно легко добраться на поезде или вылететь из близлежащего Больцано.

По всему региону множество удивительных замков, но Кастель-Турес, тот, который нельзя пропустить, поскольку предлагаются экскурсии, демонстрирующие его отлично сохранившуюся средневековую историю и атмосферу.

То же самое касается виноделен. Там есть из чего выбрать, но высоко оцененный Бургерхоф, возможно, предлагает лучшие виды и апартаменты на территории.

Однако, чтобы насладиться этим всем туристам понадобится "гостевой пропуск", чтобы можно было ходить по самому Бриксену и окрестным селам. Этот пропуск также дает право посещать бассейн Acquarena. Это общественный бассейн на фоне потрясающих пейзажей.

Издание отметило, что особенно Бриксен понравится тем, кто любит Италию, но устал от переполненных туристами городов и находится в погоне за неизведанными местами. В Бриксене как раз нет туристических толп, зато есть обновленные отели, расположенные в многовековых домах.

Другие новости туризма

Туристический эксперт Стивен Пурдхем предлагает поменять Санторини на менее известную, но не менее красивую южно-итальянскую провинцию Апулия, которая к тому же имеет похожий климат. "В Италии Апулия остается менее посещаемой по сравнению с другими итальянскими побережьями, такими как побережье Амальфи, но она не менее впечатляющая", - сказал Стивен.

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