Путешественник убежден, что путешествовать в Западной Европе не так безопасно, как на востоке континента.

Восточная и Центральная Европа в среднем значительно безопаснее для соло-туристов, чем Западная. Хотя есть и свои исключения. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на путешественника из Нидерландов по имени Люк Патрик Хоогмуд.

Люк любит путешествовать в одиночестве и посетил почти все страны Европы. Причем в большинстве он был по несколько раз. Недавно в своем Instagram он поделился мыслями, какую же страну континента он лично считает самой безопасной на основании собственного туристического опыта.

"Я много раз посетил практически каждую страну Европы, поэтому мое мнение не основывается на одной хорошей или плохой поездке в определенную страну", - отметил он.

В приведенном Люком списке преобладают страны Центральной и Восточной Европы. Путешественник не считает это случайностью.

"Восточная Европа намного безопаснее по сравнению с Западной. Особенно крупные города Западной и Северной Европы не так безопасны, как можно было бы ожидать", - отметил он.

По опыту нидерландца, восточноевропейские города обычно "невероятно безопасные, чистые и добрые к путешественникам". И среди всех стран региона на первое место он ставит Польшу. Однако Люк считает достаточно безопасными также Данию и Португалию.

В целом же десятка самых безопасных стран Европы, по мнению путешественника, выглядит следующим образом:

Польша Дания Венгрия Финляндия Чешская Республика Босния и Герцеговина Словения Сербия Португалия Румыния

