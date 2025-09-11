Двух американок подвел языковой барьер и собственная невнимательность.

Одна из распространенных фобий среди туристов - перепутать рейс и оказаться совсем не в том месте, куда направлялся. На практике такое случается крайне редко. Но именно в такой ситуации оказались две туристки из США, когда путешествовали по Европе, пишет DailyMail.

Подружки Бритни и Ханна находились в Риме, когда решили быстренько слетать в Ниццу - элитный курорт на юге Франции. Они сели на самолет, и все вроде было в порядке, пока во время беседы с другими пассажирами не выяснилось, что самолет направляется в Тунис - столицу одноименного арабского государства на севере Африки.

В серии роликов, которые подруги опубликовали в TikTok, содержится краткая хроника этих событий. Так, в видео в салоне самолета девушки выясняют, что направляются совсем не туда, куда надеялись. Из разговора между ними и другими людьми в салоне становится понятной причина путаницы.

Разговаривая на английском, туристки спрашивают у человека за кадром:

"Is it going to Nice?" (Это же рейс в Ниццу?)

На что получают ответ:

"Tunis, yа" (Тунис, да.)

Проблема в том, что на английском "to Nice" и "Tunis" звучат почти идентично. Вероятно, именно это созвучие и стало причиной путаницы еще на этапе покупки билета.

На следующих видео, снятых уже после приземления в Тунисе, видны попытки туристок объяснить сотрудникам аэропорта, как они оказались в Африке, а не во Франции.

В конце концов, они сели на самолет до Ниццы и опубликовали видео с подписью "Несколько часов спустя мы наконец садимся в самолет до Ниццы".

В комментариях подписчики неоднозначно отреагировали на это приключение: одни считали ситуацию забавной, а другие - нет.

"Я немного запутался. Вы что, не смотрели на свой посадочный талон или на экраны, где показан пункт назначения, когда ждали посадку?" - недоумевает один из пользователей.

Другие приключения с туристами за границей

Как писал УНИАН, французский путешественник по прибытии в Таиланд проехал около тысячи километров на такси в неправильном направлении. Как и в случае с американками в Тунисе, произошло недоразумение из-за языка.

Также мы рассказывали, что американскую туристку оштрафовали в Японии за самое обыденное поведение, на которое в Европе никто бы не обратил внимания.

