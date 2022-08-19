Альпинисты, восходящие на гору Килиманджаро, теперь могут документировать свои восхождения в режиме реального времени.

Танзания провела высокоскоростной интернет на гору Килиманджаро, являющуюся самой высокой вершиной Африки (высота 5 895 метров).

Таким образом, альпинисты, восходящие на гору Килиманджаро, теперь могут документировать свои восхождения в режиме реального времени, пишет CNN.

Власти страны при этом назвали одной из главных целей проведения интернета на Килиманджаро заботу о безопасности туристов, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций они могли оставаться на связи, отслеживать ситуацию в горах в режиме рельного времени или же получать какую-либо другую помощь при восхождении.

Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента. Высочайшей точкой горы является пик Ухуру вулкана Кибо, высотой 5895 метров над уровнем моря, относящийся к "Семи вершинам". Пик был впервые покорен Гансом Мейером и Людвигом Пуртшеллером в 1889 году.

Восхождение на пик Ухуру считается достаточно простым, но требует времени для высотной акклиматизации. По основным маршрутам, ведущим на его вершину (Лемошо, Мачаме, Умбве, Марангу и Ронгаи) может подняться практически каждый без альпинистской подготовки и специального снаряжения, если нет противопоказаний по состоянию здоровья. Тем не менее, по статистике, вершины достигает лишь около 60% всех желающих.

Треккинг по маршруту Лемошо на протяжении 8 дней (6,5 дней на подъем и 1,5 на спуск) считается самым легким в плане акклиматизации и наиболее подходящим для новичков, 95% восходящих по этому маршруту достигают вершины.

Наихудшая статистика успешных восхождений на вершину Килиманджаро у маршрута по тропе Марангу, так как только по ней можно проводить пятидневное восхождение, которое для многих является довольно сложным испытанием. Еще меньшее число восхождений осуществляется по маршруту "Западный разлом" (Вестерн Брич), но он представляет интерес только для альпинистов-профессионалов вследствие своей сложности.

Как сообщал УНИАН, в 2021 году 13-летний подросток из Львовской области стал самым молодым украинцем, покорившим Килиманджаро.