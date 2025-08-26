Город раскинулся на двух контрастных побережьях.

Всего в получасе езды от испанского побережья Коста-Бланка, находится город, который путешественница Мелани Кайден называвает своим домом, и который, по ее словам, до сих пор остаётся одним из самых тщательно охраняемых секретов региона. Об этом пишет Daily Express.

Она говорит, что в отличие от своего знаменитого соседа Бенидорма, Дения не пыталась перестроиться под пакетный отдых. Вместо этого она предлагает более размеренный ритм, укромные бухты и сочетание гор, средиземноморского побережья и аутентичной местной культуры. Дения также является отличной отправной точкой для знакомства с простыми местными блюдами - и, конечно же, настоящей паэльей.

По ее словам, расположенная между Средиземным морем и величественной горой Монтго, Дения - это место, где можно гулять по утрам и купаться в кристально чистой воде к полудню, наслаждаясь приятной температурой в 24°, что является средней температурой сентября.

Видео дня

Интересно, что город раскинулся на двух контрастных побережьях: на севере Лас-Маринас может похвастаться километрами песчаных пляжей для семейного отдыха, а на юге Лас-Ротас - скалистым, защищенным участком, идеально подходящим для снорклинга, катания на каяках или пеших прогулок по набережной.

"Дения - это по-настоящему обжитой город, который не зависит от туризма. Это означает, что рестораны открыты круглый год и предлагают традиционные блюда, приготовленные по местным рецептам, а не для Instagram", - сказано в статье.

По словам путешественницы, там меньше ламинированных меню на шести языках, что значительно упрощает поиск свежего аррос-а-банда, жареного осьминога, знаменитых денийских красных креветок и традиционной коки по более низким ценам.

Интересно, что Дения также входит в список креативных гастрономических городов ЮНЕСКО - этот статус становится очевидным сразу же, как только челокек садится за стол. В более престижном районе находится флагманский ресторан Кике Дакосты, отмеченный тремя звездами Мишлен, но кулинарное богатство города не менее ярко проявляется и в местных барах, где за несколько евро можно заказать бокал вермута и тапас к альмуэрсо.

Летом там многолюдно, но в основном сюда приезжают испанские семьи и не слишком примечательные туристы, которых привлекает расслабленный ритм города и ощущение его преемственности.

Кайден утверждает, что жизнь в этом городе - это утренние ярмарки, закаты на пляже и спонтанные поездки в соседние города Хавеа, Морайра и Альтеа, чтобы открыть для себя новые очаровательные старинные города, живописные пляжи и бухты.

Летними вечерами в Дении можно прогуляться к замку, с которого открывается вид на весь залив, покататься на велосипеде до пристани для яхт или, если вы настроены на ночную прогулку, отправиться на пароме на Ибицу, который отправляется прямо из порта.

Новости туризма

В Испании есть очаровательный средневековый город Бриуэга, который обожают за его обширные лавандовые поля, занимающие более 1000 гектаров. Это живописное место с крупнейшим в стране подземным лабиринтом находится примерно в 100 километрах от Мадрида.

Расположенный в долине Тахунья в провинции Гвадалахара, город сочетает в себе тосканское наследие и захватывающие дух пейзажи, но туристов здесь гораздо меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: