Нередко, пытаясь угнаться за самыми известными достопримечательностями, туристы упускают другие, не менее достойные внимания локации.

Так уж сложилось, что одни туристические направления в мире стали популярнее других. Однако довольно часто последние могут предложить туристам невероятные возможности для отдыха, ничуть не уступающие более раскрученным местам.

Причем вот такие недооцененные "скрытые жемчужины" – это не только целые города или страны, но и отдельные достопримечательности на очень популярных направлениях. Бюджетная авиакомпания Wizz Air составила список лучших недооцененных достопримечательностей в популярных городах Европы на основе данных Tripadvisor, выполняя поиск по ключевым словам "hidden gems" по запросу "Чем заняться" в каждом городе, пишет Express.

1. Коллекция Уоллеса, Лондон. Wallace Collection в британской столице считается лучшей "скрытой жемчужиной" Европы. Любители побродить по музеям имеют возможность ознакомиться здесь с обширной экспозицией картин, скульптур, мебели, оружия, доспехов и фарфора. Главная звезда коллекции – культовая картина голландского художника 17 века Франса Хальса "Смеющийся кавалер". Вход в постоянную коллекцию бесплатный, за посещение определенных выставок и экспозиций взимается плата.

2. Сент-Шапель, Париж. Самым популярным собором французской столицы является Нотр-Дам, тогда как готическая капелла-реликварий Сент-Шапель на территории бывшего Королевского дворца на острове Сите часто не получает того внимания, которого она заслуживает. Часовня 13 века буквально завораживает туристов своими 1113 витражами, разглядывать которые можно очень долго. Вход на территорию церкви стоит 13 евро.

3. Музей Амстелкринг, Амстердам. Незаметно спрятанный в доме у канала в центре нидерландской столицы Our Lord in the Attic Museum представляет собой сохранившуюся "шуйлкерк" (тайную церковь) 17 века, куда люди ходили на богослужение, поскольку не могли делать это публично. Взрослый билет в музей стоит 16,50 евро.

