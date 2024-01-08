Многие популярные города стали жертвами чрезмерного туризма – и путешественники пытаются искать альтернативу.

В 2023 году туризм по всему миру практически восстановился после пандемии коронавируса. В итоге многие популярные локации оказались вновь переполнены туристами, что огорчило как самих гостей, вынужденных стоять в огромных очередях и пробиваться сквозь толпы, так и местных жителей, испытывающих сплошные неудобства от всего этого.

В результате многие туристические обозреватели стали все чаще говорить о новом популярном тренде в путешествиях – Destination dupes, или же подмена хитового переполненного направления на похожее, но менее раскрученное. Туристический эксперт Хелен Коффи в своей колонке для The Independent назвала достойные альтернативы некоторым самым популярным туристическим направлениям мира, которые смогут приятно удивить туристов в 2024 году.

1. Утрехт вместо Амстердама. Столица Нидерландов уже давно является одним из самых популярных среди туристов городов Европы, и не отпугивают их даже многочисленные ограничительные меры, которые в течение вот уже нескольких лет вводятся городскими властями. Дошло до того, что с 2024 года там решили ввести самый высокий туристический налог в Европе. Город Утрехт находится всего в 25 минутах езды на поезде к югу от Амстердама и изобилует классической голландской архитектурой, водными каналами и узкими историческими улочками. Плюс у него есть собственный средневековый центр, способный конкурировать со столичным.

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2. Генуя вместо Венеции. Знаменитый город на воде, пожалуй, является одной их главных жертв чрезмерного туризма в мире. Как и в случае с Амстердамом, власти Венеции пытаются взять ситуацию под контроль, вводя все новые и новые ограничения. Например, уже с 2024 года Венеция вводит плату за вход в город, также будут действовать новые правила для туристических групп. И хотя заманчивое сочетание венецианской готической архитектуры, непостижимого лабиринта улиц и величественной сети каналов в Венеции является единственным в своем роде, если вам нужна настоящая итальянская кухня без толп туристов, Генуя станет отличной альтернативой. Этот красивый портовый город обладает собственным лабиринтом узких улочек и великолепными дворцами эпохи Возрождения наряду с современными силуэтами, спроектированными уроженцем Генуи – звездным архитектором Ренцо Пиано.

3. Чокекирао вместо Мачу-Пикчу. Когда люди думают о руинах древних инков, они сразу думают о Мачу-Пикчу в Перу – цитадели 15-го века, расположенной высоко в Андах. Однако желающих посетить это место оказалось настолько много, что местные власти были вынуждены ввести систему предварительной брони билетов. Если же вы никак не попадаете туда, можно отправиться на руины поселения инков Чокекирао на юге Перу, которое по структуре и архитектурному стилю очень похоже на Мачу-Пикчу. До Чоке, как его называют местные жители, можно добраться только пешком или на муле. Здесь есть церемониальные залы, палаты, где когда-то хранились мумии, террасы и сотни зданий, в которых жили инки.

4. Валенсия вместо Барселоны. Столица испанской Каталонии также пытается активно бороться с чрезмерным туризмом: там вновь увеличили туристический налог и запретили круизным лайнерам заходить в центр города. Если вам нужен кусочек испанской культуры на побережье, где вы можете совместить отдых в городе с посещением пляжа, просто отправляйтесь немного южнее – в Валенсию. Третий город Испании предлагает туристам великолепный старый город, невероятную и доступную еду, расположение на берегу моря и множество музеев и галерей в Городе искусств и наук.

5. Задар вместо Дубровника. С 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне, и уже к лету и до этого переполненный курорт Дубровник оказался забит туристами настолько, что на одного местного жителя там приходилось 36 гостей, а городские власти ввели целую кучу запретов. Однако существуют и другие хорватские прибрежные города. Например, Задар на побережье Далмации: это старейший город Хорватии с древними римскими руинами, соборами венецианской эпохи, замками с шахматными досками, тихими национальными парками, виноградниками и множеством близлежащих идиллических островов.

6. Бэнгмеалеа вместо Ангкор-Ват. Знаменитый храмовый комплекс Камбоджи, официально признанный крупнейшим религиозным сооружением в мире, привлекает от 1000 до 1500 туристов в день. Туристический бум привел к появлению неформальных поселений, которые нанесли ущерб местной окружающей среде, производя мусор и злоупотребляя водными ресурсами. Несмотря на впечатляющий вид, Ангкор-Ват – не единственный камбоджийский храмовый комплекс, достойный внимания туристов. Расположенный в 40 км к востоку от основной группы храмов в Ангкоре и в 70 км от города Сиемреапа, Бэнгмеалеа 12-го века построен по тому же плану, что и Ангкор-Ват, и имеет темные залы, хорошо сохранившуюся библиотеку и замысловатую резьбу.

7. Сирос вместо Санторини. Звезда греческих Кикладских островов, Санторини, с его белоснежными зданиями с синими крышами, в пик сезона окружен толпой счастливых туристов, стремящихся сделать идеальный снимок для Instagram. Небольшой остров принимает около двух миллионов посетителей в год, что делает его одним из самых посещаемых мест в Греции. Но другие острова Киклад обладают всем очарованием стиля Санторини, за исключением толпы. Одним из примеров является Сирос: он может похвастаться живописным портом Эрмуполис, неоклассической архитектурой, прекрасной фермерской едой и тихими бухтами для приключений на лодке.

Стоит отметить, что некоторые туристические эксперты выступают против идеи такой подмены, мол, та же Венеция стала популярна именно потому, что она уникальна, и никакой другой город, каким бы он красивым не был, не сможет заменить то, ради чего туристы едут в Венецию. И, тем не менее, если вы не готовы терпеть все побочные эффекты, которые тянет за собой чрезмерный туризм, возможно, все же есть смысл отказаться от поездки в супер-популярное место, подыскав себе что-то похожее, но менее забитое.

Как сообщал УНИАН, ранее искусственный интеллект спрогнозировал, что Италия будет самой популярной страной Европы среди туристов в 2024 году.

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