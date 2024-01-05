Сразу четыре региона в первой десятке обеспечили Италии статус самой популярной европейской страны.

Италия будет самой популярной страной Европы среди туристов в 2024 году. К такому мнению пришли аналитики Mabrian, которые с помощью искусственного интеллекта проанализировали спонтанные разговоры о путешествиях в социальных сетях в период с января по октябрь 2023 года.

Как пишет Euronews Travel, всего в рамках исследования было проанализировано более 380 миллионов упоминаний о туризме, чтобы определить мотивацию людей к путешествиям. В итоге аналитики выявили глобальную тенденцию к более экспериментальным и менее традиционным мотивам путешествий в последние годы. Тем не менее, хотя популярность небанальных путешествий, включая природный, активный и гастрономический туризм, с 2019 года выросла на 8%, культурный туризм все еще остается основной мотивацией для туристав, посещающих Европу.

Чтобы выяснить, какие направления, вероятно, будут самыми популярными в 2024 году, Mabrian изучил, какие из них имеют самый высокий спрос на экспериментальные мероприятия, сохраняя при этом интерес к путешествиям с культурной целью. Также была проанализирована международная доступность направлений с точки зрения авиаперевозок.

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Какая страна Европы будет самой популярной в 2024 году

Италия вышла на первое место с четырьмя потенциально популярными направлениями. Первое место занял регион Пьемонт на севере страны благодаря очаровательному сочетанию культуры, природы и гастрономии. Туристов здесь могут заинтересовать ежегодная ярмарка белых трюфелей в Альбе, склоны горнолыжного курорта Виа Латтеа, виноградники Ланге, мерцающие воды озера Маджоре и многое другое. При этом международный аэропорт Турина предлагает легкий доступ в регион со всего мира.

Другие три региона Италии – Кампания, Ломбардия и Эмилия-Романья – занявшие пятое, седьмое и девятое места в ретинге, обеспечили стране самую высокую долю потенциально популярных направлений в Европе.

Какие еще европейские страны будут популярны в 2024 году

Вино, еда и природа поставили регион Новая Аквитания во Франции на второе место в списке самых популярных направлений на 2024 год. Этот юго-западный регион, известный своими устрицами и виноградниками Бордо, также является отличным местом для пеших прогулок и катания на лыжах в Пиренеях.

Восточная Англия заняла третье место по балансу культуры и природы. От престижных музеев Кембриджа до сонных рек Норфолк-Бродс – до достопримечательностей региона легко можно добраться из столицы Лондона и через другие международные аэропорты.

На четвертом месте оказался еще один французский регион – Окситания, где на региональном поезде liO можно исследовать фруктовые сады, пешеходные тропы Ле-Пюи-ан-Веле и внесенный в список ЮНЕСКО Лангедокский канал. В регионе также расположены многие крупные города, включая Тулузу и Монпелье.

Шестое место заняла земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии, где расположен город Кельн и множество сказочных замков. На восьмом месте оказался немецкий город Гамбург, а на десятом – португальская столица Лиссабон.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам туристического издания Conde Nast Traveller, использование ИИ для планирования путешествий станет одним из главных туристических трендов в 2024 году.

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