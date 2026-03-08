8 марта украинцы чтят не только женщин, но ветки вербы.

Каждому человеку известно, что восьмого марта поздравления получает женский пол. Для украинцев этого одно из самых любимых и ожидаемых торжеств за весь год, а для женщин в частности - день поздравлений, подарков и цветов.

Однако это не единственный праздник сегодня. Мы разобрались, какие еще торжества отмечаются в эту дату в православии, в мире и в народных верованиях, а также назвали давний обычай этого дня на большое счастье.

Какой сегодня праздник в мире

Конечно, главное событие этого числа - это Международный женский день. Праздник появился в начале 20 века как результат многочисленных митингов и маршей феминисток. Активистки требовали предоставить им трудовые и избирательные права. С тех пор 8 марта является днем борьбы за положение женщин и праздником всего женского пола.

Кроме того, День отчества, День женщин-пивоваров, День французского лукового супа, День слуха - это остальные всемирные праздники сегодня, что также отмечаются в сегодняшнее число.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране Международный женский деньтоже считается государственным праздником. Однако в парламенте зарегистрировано постановление, которое отменяет 8 марта и устанавливает вместо него День украинской женщины 25 февраля.

Пока голосования за законопроект не было и его не приняли, поэтому женский праздник сегодня в Украине по-прежнему будет отмечаться. И женщины, как и всегда, будут принимать поздравления.

Какой сегодня праздник церковный

Епископа Феофилакта Никомедийского чествуют 8 марта католики и украинские православные по новому календарю. Он прославился тем, что не побоялся засудить за ересь самого императора. По старому стилю сегодня праздник мученика Поликарпа Смирнского, который считается помощником в воспитании детей.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки призывали не верить погоде в начале марта, поскольку она часто бывает переменчивой. Вот что про эту дату говорят приметы:

если ночь морозная, то холод еще не отступил окончательно;

снег еще не полностью растаял - месяц будет прохладным;

если первая половина дня пасмурная, а после обеда вышло солнце, то скоро наступит оттепель;

направление ветра часто меняется - апрель тоже будет переменчивым.

8 марта есть украинский народный праздник, известный под названием Вербоносица, когда ветки вербы имеют особую целительную силу. Люди искали побеги вербы с набухшими почками и слегка ударяли друг друга - чтобы голова не болела. Также несколько веточек можно поставить в вазу с водой, и они будут приносить благополучие в дом.

А еще зная, какой сегодня церковный праздник, день можно посвятить молитвам Феофилакту об укреплении веры, отпущении грехов и о наступлении мира.

Что нельзя делать сегодня

Начинать новые дела в это число бесполезно, поскольку они закончатся неудачей. Также не стоит в праздник 8 марта давать в долг деньги, иначе вам их не вернут, а также лгать и лениться. Еще не рекомендуется рассказывать плохие сны - есть риск, что они сбудутся.

