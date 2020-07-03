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"Рыба-расист": неизвестные осквернили статую "Русалочка" в Дании (фото)

13:26, 03 июля 2020
Новости туризма
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Неизвестные осквернили одну из популярных достопримечательностей Дании в Копенгагене – бронзовую статую «Русалочка».

Читайте такжеВ Париже открывается Эйфелева башняТак, на постаменте появилась надпись «Рыба-расист», а на самой статуе – наклейки.

В январе на этом же постаменте можно было увидеть надпись красной краской «Free Hong Kong», которая намекала на демократические протесты в Гонконге.

Ранее УНИАН писал, что в США из-за протестов против полицейского произвола и расизма начали сносить памятники деятелям времен Гражданской войны, которые сражались на стороне рабовладельческого Юга.

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