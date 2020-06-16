цей матеріал доступний українською

В США при сносе памятника нашли газету и бурбон 1936 года

02:19, 16 июня 2020
Мир
62 0
Внутри статую нашли сюрприз / Фото kentucky.com

В американском Франкфорте в штате Кентукки решили демонтировать памятник Джефферсону Дэвису — первому и единственному президенту Конфедеративных штатов Америки (которые откололись от США в ходе Гражданской войны).

При сносе статуи рабочие нашли внутри бутылку бурбона Glenmore Kentucky 1936 года, сообщает New York Post.

Читайте такжеРазрушать памятники – лгать об истории: Борис Джонсон отказался сносить статую Черчилля

Кроме бутылки в памятнике был спрятан выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года — в этот день монумент и был установлен. Кто и зачем оставил этот сюрприз для потомков пока неизвестно.

Как сообщал ранее УНИАН, охоту на памятники объявили по всему миру борцы с расизмом. В частности, в немилость попал средневековый мореплаватель Христофор Колумб, который, как считается, "открыл Америку".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter