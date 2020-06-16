В США при сносе памятника нашли газету и бурбон 1936 года
В американском Франкфорте в штате Кентукки решили демонтировать памятник Джефферсону Дэвису — первому и единственному президенту Конфедеративных штатов Америки (которые откололись от США в ходе Гражданской войны).
При сносе статуи рабочие нашли внутри бутылку бурбона Glenmore Kentucky 1936 года, сообщает New York Post.
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Кроме бутылки в памятнике был спрятан выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года — в этот день монумент и был установлен. Кто и зачем оставил этот сюрприз для потомков пока неизвестно.
Как сообщал ранее УНИАН, охоту на памятники объявили по всему миру борцы с расизмом. В частности, в немилость попал средневековый мореплаватель Христофор Колумб, который, как считается, "открыл Америку".
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