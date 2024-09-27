Главное отличие реального ресторана от сериального – его кухня, которая не имеет ничего общего не только с Парижем, но и в целом с Францией.

Пока критики разносят в пух и прах четвертый сезон комедийно-романтического сериала "Эмили в Париже", он все равно продолжает оставаться одним из самых популярных на Netflix и в итоге получает пятый сезон. Тем временем, толпы туристов стекаются к самым знаковым местам, показанным в шоу.

Среди таких мест – ресторан Chez Lavaux, шеф-поваром в котором работает Габриэль, харизматичный сосед и любовный интерес Эмили Купер, который морочит ей голову вот уже четыре сезона подряд.

Американка с ником Sage VanAlstine в Инстаграм, которая, подобно Эмили, живет в Париже и работает в СММ, на днях посетила парижский ресторан Terra Neva, в интерьерах которого, собственно, и снимали сцены из ресторана Габриэля, и поделилась со своими 82 тысячами подписчиков впечатлениями о нем.

"Если вы смотрели "Эмили в Париже", вы точно знаете, насколько важен этот ресторан, и я на самом деле настоящая американка, живущая в Париже и работающая в сфере маркетинга в социальных сетях. Я живу здесь уже больше двух лет и постоянно слышу сравнения с "Эмили в Париже", но я никогда не была в ресторане Габриэля, до сегодняшнего вечера", – поделилась Сэйдж.

Девушка рассказала, что она забронирова столик на двоих в этом ресторане на 9 вечера и отправилась туда вместе с подругой. Уже у входа в заведение они увидели много людей, желающих снять фото и видео, а в самом ресторане были преимущественно туристы, в первую очередь американцы.

Однако главное, что нужно знать об этом ресторане – это то, что он подает не французскую кухню (в сериале Габриэль делает акцент на блюда региона Прованс, откуда он родом), а... итальянскую.

В итоге девушки заказали салат капрезе и пасту с баклажанами и томатами, а также популярный французский коктейль кир-рояль из смородинового ликера и шампанского (он также неоднократно фигурировал в сериале).

"Если честно, вся еда была довольно хорошей. Это точно не лучшая еда, которую я когда-либо пробовала, но мне определенно понравилось. Она стоила немного дороговато как для закуски, двух паст и кир-рояля – все это обошлось в 70 евро", – пояснила блогерша.

Также Сейдж добавила, что этот ресторан действительно находится рядом с сериальной квартирой Эмили и булочной, которую она любит посещать. Также недалеко расположен парижский Пантеон, где героиня сериала любит встречать рассвет во время утренней пробежки.

Как сообщал УНИАН, ранее британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая во Лионе, рассказала, насколько жизнь иностранцев во Франции действительно похожа на сериал "Эмили в Париже".

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