Самым нереалистичным живущая во Франции британка назвала роскошный образ жизни Эмили – на зарплату маркетолога такое позволить нельзя.

12 сентября 2024 года на Netflix вышла вторая часть четвертого сезона популярного сериала "Эмили в Париже", повествующего о жизни молодой американки, переехавшей во французскую столицу из-за работы. Все это время девушка поражает зрителей пышными нарядами, окунается в омут романтических приключений и попадает в ловушку стереотипов о французах.

Однако многие жители Парижа возмущаются, что показанная в сериале жизнь совершенно не соответствует действительности. Среди них и британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая во французском Лионе. В своем блоге для The Independent она написала, какой на самом деле является жизни экспата в этой стране и насколько ложно ее изображают в сериале "Эмили в Париже".

"Как ни странно, работа Эмили в Savoir, полная офисных драм, – это то, где я вижу наиболее точное представление о французской жизни. Дело не в ехидных комментариях – насколько мне известно, никто никогда не называл меня "la plouc" (деревенщина – ред.) – и не в смешении бизнеса и удовольствия, а в рабочих часах. Я работаю в коворкинге, но даже здесь длинные обеденные перерывы (часто в ресторане) являются нормой. Подруга-эмигрантка, которая работает на "обычной" работе, приходит на работу в 8:30 утра каждый день, только чтобы провести первый час дня в одиночестве, как и чересчур увлеченная Эмили. Как и Эмили, она приходила в офис раньше и обнаруживала, что свет выключен, а двери все еще заперты", – говорит Анна.

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В то же время девушка отмечает, что романтическая жизнь французов не настолько бурная, как показывают в сериале. Хотя и признается: когда сама переезжала из Англии во Францию, также ожидала окунуться в омут любви.

"Личная жизнь Эмили переплетена с любовными треугольниками, изменами и скоротечностью отношений. Но хотя я знаю много людей во Франции, которые изменяли или были обмануты, которые баловались немоногамными, полиаморными или тройными отношениями, я также могу вспомнить немало таких примеров и в моем кругу общения в Великобритании", – пояснила она.

Также Анна констатирует, что сериал "Эмили в Париже" увековечивает нелестный стереотип о том, что носители английского языка не могут или не хотят изучать французский.

"Это только половина правды... Во многих межнациональных отношениях, которые я знаю, включая мои собственные, французский язык является де-факто. При этом я знаю некоторых англоговорящих, которые, как Эмили, провели годы во Франции и все еще испытывают трудности с заказом кофе", – поясняет она.

В то же время, по ее словам, если есть одна область, в которой французский опыт Эмили совершенно нереалистичен, так это ее образ жизни.

"Средняя зарплата человека, работающего в маркетинге в Париже, составляет 40 тысяч евро – не мелочь, но определенно недостаточно, чтобы позволить себе квартиру Эмили. Меблированная однокомнатная квартира в 5-м округе Парижа, где живет Эмили, стоит в среднем 1756 евро в месяц, что составляет больше половины ее месячной зарплаты. И это без учета ее чрезвычайно щедрого бюджета на одежду, которую она уж точно не покупает во французских благотворительных магазинах", – поясняет Анна.

В то же время девушка указала на то, что за время продивания в Париже Эмили удалось завести очень мало друзей (с которыми она не втянута в романтические отношения), а ее единственный настоящий друг – тоже эмигрантка Минди Чен.

По своему опыту Анна говорит, что по-началу она действительно общалась в основном с другими иностранцами, поскольку все они переживали похожий опыт, однако, в отличие от Эмили, вскоре ей удалось выйти за пределы этого круга, в том числе за счет умения говорить на французском языке. Сейчас она общается как с французами, так и с иностранцами.

"Вместо того, чтобы покупать все более нелепые головные уборы, Эмили, возможно, стоит вложиться в более качественные курсы французского", – подытожила Анна.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу.

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