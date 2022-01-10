Французские Альпы не за все деньги мира

Горнолыжный отдых во Франции традиционно считается довольно дорогим удовольствием. Впрочем, и для более демократичного туриста там можно отыскать немало возможностей. УНИАН.Туризм даст вам несколько дельных советов, как отдохнуть не за все деньги мира во Французских Альпах, на примере горнолыжных курортов Ле Менюир и Тинь.

В допандемийные времена Французские Альпы считались одним из самых популярных горнолыжных направлений среди любителей активного отдыха со всего мира. Оно и не удивительно, ведь они считаются самой крупной горнолыжной зоной в мире, насчитывающей более 4 тысяч горнолыжных трасс, как для новичков, так и для профессионалов. Тем более, что французы сумели мастерски использовать то, что дала природа, оборудовав здесь суперсовременную инфраструктуру, вдобавок предложив самый разнообразный досуг.

Тем не менее, в сознании многих украинцев, во многом благодаря таблоидам, запечатлевшим особую любовь власть имущих и богачей к элитным французским горнолыжным курортам, отдых в горах Франции считается чем-то слишком дорогим и недостижимым. Однако это не совсем так. Да, здесь есть курорты с баснословным ценником, на каждом курорте есть отели, которые многим не по карману, однако и для тех, кто не хочет разориться, здесь также есть немало вариантов. Благодаря Агентству по развитию туризма во Франции мы сумели посетить два таких места – горнолыжные курорты Ле Менюир и Тинь.

Ле Менюир: самый дружелюбный горнолыжный курорт

Мы начинали наш отдых на горнолыжном курорте Ле Менюир (Les Menuires), считающимся самым демократичным и дружелюбным курортом легендарных Трех Долин во Французских Альпах. Да, здесь чуть меньше роскоши и пафоса, но зато с инфраструктурой и атмосферой все в порядке. Не удивительно, что его любят как фанаты активного отдыха, ищущие первоклассные трассы, так и семьи с детьми, нацеленные на покой и безопасность.

Ле Менюир расположен на высоте 1850 метров, что делает его одним из самых высокорасположенных курортов Альп и гарантирует ему стабильный снежный покров. Потому и развивается он в первую очередь как современный спортивный курорт, а многие отели здесь имеют выход сразу на трассы.

Одних лишь собственных трасс вокруг Ле Менюира – 160 км. А учитывая, что он еще связан сетью подъемников с другими курортами Трех Долин – Валь Торансом, Мерибелем, Ла Танья и Куршевелем, то вам будут доступны все 600 км трасс региона. Трассы эти – самые разнообразные, под любой уровень катания.

Именно в Ле Менюир я брала свои первые уроки катания на лыжах – здесь уделено особое внимание обустройству учебных трасс, а также работает огромный штат профессиональных инструкторов. Например, мне помогал делать первые шаги на лыжах инструктор Французской лыжной школы (ESF), и со своей задачей он справился отлично – уже к концу первого дня я кое-что могла, а на второй – уверенно проехалась по зеленой трассе. О том, что нужно обязательно взять с собой на горнолыжный курорт и как подготовиться к своему первому катанию, читайте в нашем отдельном материале.

Ски-пассы здесь можно приобрести двух категорий: только на катание на трассах Ле Менюира или же на все Три Долины. В этом сезоне однодневный пропуск обойдется в 54 или 66 евро соответственно, а шестидневный – в 267 или 330 евро. Также есть система скидок при покупке онлайн и для групп. Детали ищите по ссылке.

Разумеется, одними лыжами и сноубордами Ле Менюир не ограничивается – здесь можно покататься на санках, на байках, на собачьих упряжках, на коньках, отправиться в поход или на историческую экскурсию. И это не говоря об огромном количестве развлечений в помещении. Подробнее со списком активностей, доступных в Ле Менюире, вы можете ознакомиться по ссылке.

При этом, как демократичный курорт, Ле Менюир хоть и не располагает большим количеством отелей класса люкс, зато здесь немало более доступных по цене вариантов – от хостелов и отелей до шале и апартаментов. Например, на начало февраля можно снять двухместный номер в отеле по цене от 150 евро в сутки или же подыскать апартаменты для двоих на три ночи по цене от 225 евро. При этом бронировать жилье на одного человека или на одну ночь здесь совершенно не выгодно. Самый выгодные вариант – шесть ночей с заездом в субботу компанией из 4 человек.

Нас же любезно согласился принять 4-звездочный апарт-отель Le Chalet Du Mont Vallon Spa Resort, стоимость проживания в котором стартует от 1152 евро за четыре ночи в двухместном номере. К марту цены снижаются – пять ночей обойдутся уже в 895 евро. Из плюсов отеля – близкий доступ к подъемнику/склону и наличие места для хранения снаряжения. Также здесь есть СПА-комплекс с бассейном, где можно расслабиться после катания.

Кроме того, по территории курорта ходят бесплатные автобусы-шаттлы, с помощью которых также можно попасть в соседние деревушки или на некоторые соседние курорты. Так что если не хотите переплачивать за проживание прямо возле трассы, то проблем с тем, чтобы добраться до жилья чуть подальше у вас не будет.

С едой здесь также все в порядке. Завтракать можно прямо в отелях, а пообедать – в одном из ресторанов прямо возле трасс. Например, попробовать сырное фондю в ресторане Le Roc 7.

А вот ужинать лучше в каком-нибудь из местных самобытных ресторанов. Савойская кухня правда стоит того, чтобы ее попробовать! Вот только учтите, что порции здесь довольно большие. Так что если хотите попробовать побольше всего разного, то берите по одной порции каждого блюда на компанию и делите между собой.

Например, мы ужинали в атмосферном ресторане L’Etoile, немного не доезжая до центра Ле Менюира. Если верить отзывам на многочисленных туристических сайтах, именно в этом ресторане едва ли не самая вкусная кухня на этом курорте. И мы не можем не согласиться.

Вкусно здесь все – от традиционных для региона Савойя колбасных изделий и сыров и заканчивая более сытными блюдами. Ах да, и не забудьте попробовать региональные вина. Особенно рекомендуем белые.

Еще одно достойное внимание заведение – семейный ресторан Chez Pépé Nicolas, который покоряет не только кухней, но и интерьером. Да чего уж там, здесь даже стол сервируют и блюда украшают креативно!

Правда, расположен он не в Ле Менюире, а в Валь-Торансе, до которого, на самом деле, рукой подать. Еще один нюанс – ресторан находится в уединенной местности на возвышенности, а потому в снегопад может потребоваться немного пройти пешком, так что одевайтесь теплее.

Тем не менее, атмосфера и сама кухня в этом ресторане стоят того, чтобы проделать весь этот путь.

Тинь: горнолыжный сезон практически круглый год

Еще один вполне доступный вариант горнолыжного отдыха во Французских Альпах – курорт Тинь (Tignes) на высоте 2100 метров. Этот курорт, расположенный на одном из крупнейших снежных пространств Европы "Килли", получившем название в честь легендарного французского лыжника Жан-Клода Килли, состоит сразу из трех станций: Тинь-ле-Лак, Тинь-Лаваше и Тинь-Валь-Кларе.

В целом зона катания Тинь – Валь-д’Изер, расположенная на высоте от 1 550 до 3 450 м, предлагает любителям активного отдыха 154 трассы различного уровня сложности общей протяженностью 300 км.

Если сравнивать с Ле Менюиром, кататься здесь все же несколько сложнее, если вы новичок, а вот тем, у кого уровень катания выше, будет наоборот интереснее. Также этот курорт очень любят сноубордисты.

При этом ски-пассы в Тине обойдутся чуть-чуть дешевле, чем в Ле Менюире – дневной от 53 евро до 63 евро, в зависимости от зоны катания, и шестидневный за 324 евро. Существует система скидок, а в последнюю официальную неделю катания – в этом году она выпадает на 2-8 мая – цены существенно снизятся. Подробнее вы можете узнать по ссылке.

Еще одна фишечка Тиня – доступ к леднику Гранд-Мот высотой 3456 метров, куда можно подняться на фуникулере. Здесь у вас несколько вариантов – можно остаться на смотровой площадке на высоте 3032 метра и просто полюбоваться красивыми пейзажами (а они просто невероятные!), а потом перекусить в ресторане, а можно просто скатиться вниз – отсюда же или же поднявшись еще на 400 метров на подъемнике (однако сразу предупредим, что это не для новичков).

Учитывая мой уровень катания, я ограничилась только первыми двумя пунктами. На плато ледника есть уютный ресторан Le Panoramic, откуда открываются потрясающие виды.

Несмотря на то, что он расположен столь далеко от цивилизации, здесь подают изысканную французскую кухню во всей красе. Мы, например, попробовали голубя и улиток, а также вкуснейшие десерты.

Помимо катания ла лыжах и бордах, Тинь предлагает немало других активностей – катание на санках, на собачьих упряжках, прыжки на тросе с трамплина, ледяное купание, трекинг, а также спортивные занятие в помещении.

При этом Тинь можно назвать более тусовочным местом, если сравнивать с Ле Менюиром – здесь гораздо больше неспортивных развлечений, и даже кинотеатр есть!

Также в Тине регулярно проводится European Snow Pride, являющийся крупнейшей лыжной неделей для геев в Европе. С 13 по 20 марта 2022 года мероприятие вернется после двухлетнего перерыва, правда, с ограничением по численности из-за карантинна – продадут лишь тысячу билетов.

А еще курорт очень красиво украшают рождественскими огоньками и гирляндами, причем их здесь не снимают вплоть до конца сезона катания. Такая вот возможность захватить зимнюю сказку даже весной.

К слову, Тинь пользуется популярностью среди туристов и в летний период – благодаря многочисленным трекинговым маршрутам по горам, прогулкам вокруг живописного озера и даже летним горнолыжным активностям.

В целом, Тинь – это весьма просторный курорт, а потому здесь довольно большой выбор кафе, ресторанов, отелей и апартаментов под любой бюджет. Так, на начало февраля можно запросто найти двухместный номер на три ночи для двоих по цене от 240 евро.

Есть в Тине и люкс-варианты. Например, нас принимал апарт-отель Les Suites à Tignes Val Claret в Тинь-Валь-Кларе, оформленный в стиле классического деревянного альпийского шале. А какое внимание здесь уделяют деталям!

Особенно этот отель любят почитатели французских гастрономических традиций, ведь на его территории расположен мишленовский ресторан Ursus, выполненный в концепции "заколдованного леса". Это прослеживается и в кухне, сочетающей современные и классические савойские традиции, и в оформлении – прямо посреди зала "встроены" 400 стволов ели.

В этом же ресторане подают и завтрак. Где вы еще позавтракаете в ресторан со звездой Мишлен?

Если же хотите чего-то современного и молодежного, можно отправиться в ресторан Le Kaya, объединяющий в себе гастрономический ресторан, чайный салон, винотеку и концепт-стор.

Фирменным блюдом в заведении считается шишка с савойским медом – попробовать ее просто обязан каждый гость.

Карантинные ограничения на горнолыжных курортах Франции

Зимний туристический сезон 2020/2021 Франция была вынуждена пропустить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в этом году стало очевидно, что ни сами французские горнолыжные курорты, ни бюджет страны в целом не выдержат еще одного года простоя. А потому осенью 2021 года горнолыжные курорты Франции все же открылись для туристов, хотя и с определенными ограничениями.

На данный момент во Франции, чтобы посещать публичные места и переезжать на общественном транспорте на длинные расстояния, необходимо предъявлять специальный санитарный пропуск рass sanitaire. Туристам такой пропуск также нужно получать. Если вы прошли полный курс вакцинации, достаточно конвертировать свой украинский сертификат вакцинации в санитарный паспорт по определенной французским правительством процедуре.

Невакцинированным туристам придется предъявлять негативный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанный в течение последних 24 часов, или же медицинское подтверждение того, что вы переболели COVID-19 в течение полугода.

Эти правила касаются и горнолыжных курортов. В частности, санитарные паспорта необходимо предъявлять при заселении в отель и при посещении всех других помещений (рестораны, бары, кинотеатры, дискотеки, СПА-центры, спортивные комплексы).

Также такие пропуска нужны для пользования подъемниками, включая открытые. Их наличие проверяют методом случайного выбора в центрах по продаже ски-пассов, перед посадкой на подъемники, перед началом занятий с инструктором и на входе в горные рестораны.

Ношение масок во Франции является обязательным внутри помещений и в местах массового скопления народа. На горнолыжных курортах маски нужно носить на подъемниках, но необязательно непосредственно во время выполнения физических активностей, то есть катания.

В то же время, представители горнолыжных курортов Франции в один голос уверяют, что местные отели ведут довольно гибкую политику по отношению к туристам, давая возможность переноса дат отдыха или же возврата предоплаты, в случае невозможности приехать на отдых из-за обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.

Условия въезда во Францию

На данный момент Франция относит Украину к "красной" карантинной зоне, а потому попасть на территорию страны могут только вакцинированные украинские туристы. При этом французские власти признают только вакцины, одобренные ЕС: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Так что с CoronaVac, увы, туда не попасть.

Также стоит учитывать, что уже с февраля страны Евросоюза сокращают срок действия сертификата вакцинации с года до 9 месяцев. А потому, если вы прививались более чем 180 дней назад, самое время подумать о третьей бустерной дозе – в Украине ее уже могут получить все желающие. Более того, она сможет "перекрыть" CoronaVac, таким образом, открыв вам дорогу во Францию. Только учтите, что с момента вакцинации до въезда во Францию должно пройти не менее 7 дней.

Кроме того, на данный момент, чтобы попасть во Францию, украинским туристам необходимо получить негативный результат ПЦР-теста или теста на антиген в течение 48 часов до прибытия.

В то же время стоит учитывать, что во времена пандемии коронавируса, в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране, условия въезда могут меняться довольно часто. Рекомендуем вам отслеживать актуальные условия въезда во Францию с помощью интерактивной карты МИД Украины или Corona.Travel.Bot в Telegram.

При этом, если вы будете добираться через швейцарскую Женеву, важно учесть условия въезда и в эту страну: наличие сертификата вакцинации (признают также CoronaVac) и дополнительно негативный результат ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов до прилета. Подробнее с правилами въезда в Швейцарию можно ознакомиться по ссылке.

Как добраться до горнолыжных курортов Ле Менюир и Тинь

Ближайшими к Ле Менюиру аэропортами являются Женева (190 км), Лион (190 км) и Шамбери (113 км). Для украинцев оптимальным вариантом будет добираться через швейцарскую Женеву, поскольку туда из Украины летают прямые рейсы, правда, не самые дешевые. Если же хотите сэкономить – можно поискать варианты с пересадкой у лоукостеров или же ехать на поездке/автобусе из наиболее удобного для вас аэропорта во Франции.

Из аэропорта Женевы до Ле Менюира можно доехать на автобусе. По будним дням такие автобусы ходят раз в сутки с отправлением из женевского аэропорта в 15:30, билет стоит 89 евро. По субботам – автобусов аж восемь в промежутке времени с 10:00 до 19:30, билет стоит 65 евро. По воскресеньям автобуса два – в 10:00 и 15:30 по цене 89 евро. Ехать примерно 3-3,5 часа.

Также из аэропорта Женевы вы можете доехать на поезде до ближайшей к Ле Менюиру железнодорожной станции Moutiers. За день по этому направлению проходит несколько поездов – стоимость билетов от 30,90 евро, ехать около 3 часов. От Moutiers до Ле Менюира можно доехать на автобусе по цене 10,90 евро, в день ходит с десяток рейсов, в пути проведете еще 45 минут.

Аналогично до курорта Тинь лучше всего добираться через Женеву (220 км). По будним дням автобус по этому направлению ходит один раз в день – в 15:30, стоимость 75 евро. По субботам проходит восемь автобусов с 10:00 до 19:30, билет обойдется в 65 евро. По воскресеньям курсирует два автобуса – в 10:00 и 15:30 по цене 75 евро. Ехать примерно 3-3,5 часа.

Также от аэропорта Женевы можно доехать на поезде до станции Bourg-St. Maurice – в пути проведете примерно 3,5 часа, по цене билета от 34,5 евро, за день проходит несколько поездов. Отсюда можно ехать на автобусе – по цене от 10,80 евро несколько раз в день, ехать чуть больше часа.

Кроме того, вы можете взять машину напрокат и доехать самостоятельно, однако стоит учитывать, что впереди вас будут ждать нелегкие горные дороги. Ну или запросить трансфер у вашего отеля, однако это будет недешево. Из плюсов – сможете по пути остановиться, где захотите. Например, на живописном озере Анси.

***

Праздничный ажиотаж постепенно спадает, а потому самое время подумать об активном отдыхе во Французских Альпах. Тем более, что горнолыжный сезон здесь длится до конца апреля. Например, в Трех Долинах, где расположен Ле Менюир, в этом году трассы будут официально открыты до 22 апреля. Тинь же расположен чуточку выше, а потому кататься здесь можно даже в мае – в этом году официально до 8 мая.

***

Редакция благодарит Агентство по развитию туризма во Франции Atout France за помощь в организации поездки.

Марина Григоренко