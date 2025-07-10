Лоукостер планирует добавить 25 новых маршрутов через аэропорт "Варшава-Модлин".

Польская столица Варшава, с начала полномасштабной войны России в Украине, стала одним из самых популярных городов соседних стран, через которые украинцы путешествуют за границу.

Тем временем, ирландский бюджетный перевозчик Ryanair 8 июля 2025 года объявил о расширении своего присутствия в аэропорте "Варшава-Модлин" – втором по величине в польской столице.

Как сообщается на стринице Ryanair Press Team в соцсети X, на днях было официально подписано многолетнее соглашение о развитии между Ryanair и аэропортом "Модлин".

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Ожидается, что это позволит утроить текущий пассажиропоток через аэропорт в 1,5 миллионов человек к 2030 году – до более 5 миллионов путешественников.

Развитие инфраструктуры также позволит авиакомпании:

удвоить своей парк самолетов в аэропорту;

добавить 25 новых маршрутов;

создать более 200 новых рабочих мест.

В свою очередь аэропорт взял на себя обязательство расширить свою инфраструктуру к сентябрю 2027 года. В частности, планируется открытие новых стоек регистрации пассажиров и новых мест для парковки воздушных судов.

"После трех лет снижения пассажиропотока в аэропорту Варшавы "Модлин" мы рады подписать это амбициозное многолетнее соглашение с новой командой руководства аэропорта. В ближайшие три года, благодаря тесному сотрудничеству Ryanair и аэропорта, "Варшава-Модлин" снова станет самым быстрорастущим аэропортом в Польше, способствуя развитию туризма и созданию новых рабочих мест в Мазовецком воеводстве", – заявил генеральный директор группы Ryanair Майкл О’Лири.

Стоит отметить, что также Ryanair выполняет ряд рейсов через главный аэропорт польской столицы имени Шопена, причем в зимнем расписании 2025-2026 перевозчик планирует добавить сразу шесть новых маршрутов. Таким образом, общее число направлений через аэропорт "Варшава-Шопен" увеличится до 12.

О том, как добраться до аэропортов Варшавы и не перепутать их, читайте в нашем отдельном материале.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Ryanair урежет норму бесплатного провоза ручной клади с осени 2025 года. С другой стороны, лоукостеру, вероятно, придется разрешить пассажирам брать на борт бесплатно небольшой чемодан вдобавок к рюкзаку, если ЕС удастся окончательно принять новые правила провоза багажа.

Кроме того, ранее в этому году ирландский перевозчик запустил сервис Prime, который предоставляет участникам эксклюзивный доступ к распродажам и спецпредложениям, а также ввел огромные штрафы для буйных пассажиров.

Также с ноября 2025 года Ryanair планирует отказаться от бумажных билетов, однако далеко не все пассажиры оценили эту идею.

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