Решение нацжюри на 'Евровидении-2026' разозлило украинцев: кто был в составе

Оценки национального жюри Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" вызвали шквал критики со стороны зрителей. Ведь самую высокую оценку зрители отдали представителю Молдовы, рэперу Satoshi, тогда как максимальный балл от жюри получила Мальта.

Стоит отметить, что по правилам "Евровидения" в итогах конкурса решающую роль играют не только голоса зрителей, но и оценки национальных жюри стран-участниц, в том числе и Украины. Именно их продолжают активно обсуждать и критиковать в сети.

"Евровидение-2026" - состав и оценки жюри Украины

Напомним, украинское жюри проголосовало следующим образом:

  • 12 баллов получила Мальта,
  • 10 баллов – Израиль,
  • 8 баллов – Молдова,
  • 7 баллов – Чехия,
  • 6 баллов – Финляндия,
  • 5 баллов – Франция,
  • 4 балла – Италия,
  • 3 балла – Румыния,
  • 2 балла – Австралия,
  • 1 балл – Великобритания.

В состав же национального жури от Украины на "Евровидении-2026" входили 7 экспертов: певицы Victoria Niro, Klavdia Petrivna, композитор Игорь Кириленко, хореограф Евгений Кот, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, участник группы Ziferblat Валентин Лещинский, а также теле- и радиоведущая Анна Свиридова.

Оценки жюри объявлял в прямом эфире солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

