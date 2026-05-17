Решение нацжюри на 'Евровидении-2026' разозлило украинцев: кто был в составе

Оценки жюри продолжают активно обсуждать и критиковать в сети.

Оценки национального жюри Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" вызвали шквал критики со стороны зрителей. Ведь самую высокую оценку зрители отдали представителю Молдовы, рэперу Satoshi, тогда как максимальный балл от жюри получила Мальта.

Стоит отметить, что по правилам "Евровидения" в итогах конкурса решающую роль играют не только голоса зрителей, но и оценки национальных жюри стран-участниц, в том числе и Украины. Именно их продолжают активно обсуждать и критиковать в сети.

"Евровидение-2026" - состав и оценки жюри Украины

Напомним, украинское жюри проголосовало следующим образом:

12 баллов получила Мальта,

10 баллов – Израиль,

8 баллов – Молдова,

7 баллов – Чехия,

6 баллов – Финляндия,

5 баллов – Франция,

4 балла – Италия,

3 балла – Румыния,

2 балла – Австралия,

1 балл – Великобритания.

В состав же национального жури от Украины на "Евровидении-2026" входили 7 экспертов: певицы Victoria Niro, Klavdia Petrivna, композитор Игорь Кириленко, хореограф Евгений Кот, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, участник группы Ziferblat Валентин Лещинский, а также теле- и радиоведущая Анна Свиридова.

Оценки жюри объявлял в прямом эфире солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинцы резко отреагировали на результаты "Евровидения-2026".

