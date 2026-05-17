У россиян нет возможности создать 'зону безопасности' в Сумской области, – военный

На Сумском направлении вражеские механизированные штурмовые подразделения не действуют.

У российских оккупантов нет возможности создать так называемую "зону безопасности" в Сумской области. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Сергей Дибров, начальник отдела коммуникаций 21-й отдельной механизированной бригады.

Отвечая на вопрос о ситуации на пограничной территории в Сумской области, он отметил, что у россиян нет возможности создать там так называемую "зону безопасности", то есть определенную полосу украинской территории, которую они хотят контролировать.

"Примерно месяц назад они пытались атаковать нас, провести механизированный штурм. Собрали аж три единицы бронетехники, прикрыли аж одной самоходной пушкой. Они даже зашли на территорию Украины на 300 метров и оставили всю технику, которая была. И несколько человек там тоже осталось", – рассказал Дибров.

Видео дня

Среди техники, добавил он, были, в частности, мотоциклы и боевые машины пехоты. Так, подчеркнул военнослужащий, на Сумском направлении вражеские механизированные штурмы не работают.

"Поэтому они продолжают тактику просачивания, инфильтрации. Они пытаются очень маленькими группами, двое человек – обычная группа сейчас, проникать на нашу территорию", – сказал он и добавил, что контингент россияне закидывают "одноразовый".

Ситуация в Сумской области

Как сообщалось, ранее военный обозреватель Денис Попович отметил, что в Харьковской и Сумской областях баланс сил более или менее равный. Враг там пытается создавать свои "буферные зоны".

По словам Поповича, это оттягивание сил для того, чтобы растянуть нашу линию фронта и не дать нам возможности оперировать резервами на направлениях, которые действительно важны, – это Донецкая и Запорожская области.

В апреле начальник инженерных войск ГШ ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщил, что от Киевского водохранилища начали строить сплошную линию обороны, которая будет простираться вплоть до города Сумы. По его словам, возможен любой ход событий.

Вас также могут заинтересовать новости: