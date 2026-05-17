Для этих знаков Зодиака следующая неделя будет самой удачной в году

В списке есть представители знака Близнецы.

Эти знаки Зодиака будут купаться в удаче всю неделю с 18 по 24 мая 2026 года. В понедельник Марс войдет в Телец, а Венера перейдет в Рак. Сезон Близнецов начинается в среду, принося еще больше новых возможностей в нашу жизнь. Луна в Льве в четверг поможет нам укрепить наши отношения, а Луна в Деве в конце недели продолжит эту тему. Это важная неделя, которая научит нас быть менее критичными к себе.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Сезон Тельца ощущался как ваш ренессанс, когда вы почувствовали влияние Урана, вошедшего в ваш знак. Теперь настал сезон Близнецов, чтобы придать вашим идеям мощный импульс и структурировать их. С Луной в вашем знаке в начале недели, акцент делается на заботе о себе и на том, чтобы не позволять негативу вставать на вашем пути. Оптимистичная энергия сохраняется на протяжении всей недели, поскольку Луна в Льве усиливает ваше желание общаться.

Теперь, когда Солнце находится в вашем знаке, ожидайте, что ваш календарь заполнится новыми приглашениями и событиями. Готовьтесь к приглашениям на вечеринки и общению с новыми людьми. Даже с Марсом в Тельце вы совершаете динамичные шаги и стремитесь быть в центре внимания. Луна в Раке во вторник принесет финансовые возможности. Это также именно то, что вам нужно, если вы чувствовали себя выгоревшими, поскольку это мотивирует вас подарить себе любовь и внимание, в которых вы нуждаетесь.

Лев

Энергия этой недели напоминает вам о работе, которую вы проделали во время транзита Сатурна в Рыбах. Приготовьтесь к новым обязанностям или к занятию руководящих должностей, поскольку Марс переходит в новый знак. Однако, даже с Марсом в Тельце, вы на пути к успеху, если будете практичны в своих целях.

Укрепление вашего фундамента и сосредоточение на развитии ваших талантов даст вам конкурентное преимущество. В то время как Марс в Овне сокрушал огненные знаки, на этой неделе вы увидите, почему терпение – лучшее оружие. Луна в вашем знаке в четверг повысит вашу уверенность и сделает вас более притягательным. Доверьтесь себе и поверьте в свою способность творить и руководить. Юпитер скоро войдет в ваш знак, и это момент, чтобы отточить свои навыки и больше полюбить себя.

Дева

На этой неделе вас ждет успокаивающая энергия, которая как раз вам нужна, поскольку мы отходим от хаотичного периода Марса в Овне. Однако это не значит, что вы будете проводить время на диване. На самом деле, в течение следующих нескольких недель вы будете более склонны к приключениям, выбирая неизведанные пути или отправляясь в новое познавательное путешествие. Избегайте конфликтов, особенно потому, что Луна в Близнецах заставляет всех уделять больше внимания тому, что вы делаете.

Луна в Раке принесет вам новых муз, когда встретится с Юпитером. Это освободит вас от любых творческих или писательских застоев, которые вы могли испытывать. Для большего вдохновения посетите библиотеку или музей. Восстановите силы, занимаясь тем, что вам нравится, во время лунного цикла в Льве. Спокойная энергия, которую приносит сезон Близнецов, очень приветствуется, особенно после неожиданного, но приятного новолуния в Тельце на прошлой неделе.

Козерог

На этой неделе динамика отношений становится намного спокойнее благодаря Марсу в Тельце. Любовь играет важную роль, пока вы восстанавливаетесь после интенсивности транзита Марса в Овне. С началом сезона Близнецов появляется новое вдохновение, и вы наслаждаетесь раскрытием своих художественных талантов. Уран также приносит приятные сюрпризы, показывая вам важность плодотворного увлечения.

В то время как Марс в Овне заставлял вас усердно работать, Марс в Тельце замедляет темп и побуждает наслаждаться жизнью. Веселитесь на этой неделе. Сходите в кино или посетите музей. Проведите время с друзьями и близкими. Земные знаки, подобные вашему, получают пользу от этой энергии, потому что, хотя вы можете преуспевать в стрессовых ситуациях, вам необходимо научиться время от времени заботиться о себе.

