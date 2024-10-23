У каждого туристического направления есть лучшие месяц года для посещения.

Хотя до 2025 года еще осталось пару месяцев, многие влиятельные игроки в сфере туризма уже во всю пытаются предсказать, какие тренды будут доминировать в путешествиях в следующем году.

Так, крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, только что представило список из 30 лучших направлений по всему миру, которые стоит посетить в 2025 году. При этом эксперты издания также назвали месяца года, в которые лучше всего посещать эти места.

Январь 2025 года

Лаос – сухой и относительно прохладный январь является идеальным временем для знакомства с культурными и природными чудесами этой азиатской страны.

– сухой и относительно прохладный январь является идеальным временем для знакомства с культурными и природными чудесами этой азиатской страны. Вале, Швейцария – это лучшее место для тех, кто хочется насладиться природой и зимними видами спорта вдали от шумных горнолыжных курортов для богачей.

– это лучшее место для тех, кто хочется насладиться природой и зимними видами спорта вдали от шумных горнолыжных курортов для богачей. Чиангмай, Таиланд – январь считается здесь серединой прохладного сезона, комфортного для активностей на свежем воздухе и посещения природных парков, которые закроются в сезон дождей.

Февраль 2025 года

Пудучерри, Индия – февраль захватывает здесь период за пределами двух муссонов, а прохладная и сухая погода способствует исследованию города.

– февраль захватывает здесь период за пределами двух муссонов, а прохладная и сухая погода способствует исследованию города. Лонсестон и долина Тамар, Тасмания, Австралия – в феврале лето здесь подходит к концу, а средняя температура составляет около 23°C, создавая идеальные условия для смакования местной еды и вин, а также для посещения нацпарка Наравнтапу, чтобы увидеть кенгуру и вомбатов, прежде чем отправиться на его невероятные пляжи.

Март 2025 года

Пальма-де-Майорка, Испания – в начале весны здесь уже достаточно тепло для долгих прогулок, но еще дешевле и без толп, по сравнению с летним топ-сезоном.

– в начале весны здесь уже достаточно тепло для долгих прогулок, но еще дешевле и без толп, по сравнению с летним топ-сезоном. Банско, Болгария – этот горнолыжный курорт среди вершин гор Пирин модет похвастаться долгим зимним сезоном: в марте здесь еще можно кататься на лыхаж, но туристов уже намного меньше.

– этот горнолыжный курорт среди вершин гор Пирин модет похвастаться долгим зимним сезоном: в марте здесь еще можно кататься на лыхаж, но туристов уже намного меньше. Чирики, Панама – март считается одним из самых теплых и солнечных месяцев в этом регионе, а также идеальным временем для наблюдения за птицами.

Апрель 2025 года

Иорданская тропа – в апреле Иордания может быть очень зеленой, влажность и количество осадков низкие, температура держится на уровне 20-23°C, а центральные долины покрыты буйной растительностью после зимних дождей, и повсюду цветут полевые цветы.

– в апреле Иордания может быть очень зеленой, влажность и количество осадков низкие, температура держится на уровне 20-23°C, а центральные долины покрыты буйной растительностью после зимних дождей, и повсюду цветут полевые цветы. Вануату – апрель открывает сухой ⁠и высокий сезон в месте, которое никогда не бывает переполненным: с более чем 80 островами на этом архипелаге туристам предлагается бесконечное количество мест для исследования, от ныряния с аквалангом среди рифов и затонувших кораблей до поднятия на вулкан и плавания в прекрасных природных бассейнах.

– апрель открывает сухой ⁠и высокий сезон в месте, которое никогда не бывает переполненным: с более чем 80 островами на этом архипелаге туристам предлагается бесконечное количество мест для исследования, от ныряния с аквалангом среди рифов и затонувших кораблей до поднятия на вулкан и плавания в прекрасных природных бассейнах. Осака, Япония – на начало апреля выпадает сезон цветения сакур в городе, известном своей кулинарной сценой, предлагаюшей лучшие блюда Японии.

Май 2025 года

Генуя, Италия – в мае здесь уже начинает теплеть, но еще нет летних толп, так что это прекрасное время, чтобы исследовать этот очаровательный портовый город.

– в мае здесь уже начинает теплеть, но еще нет летних толп, так что это прекрасное время, чтобы исследовать этот очаровательный портовый город. Южная часть Джорджии, США – в этом регионе жара и влажность летом могут быть угнетающими, также это сезон ураганов, однако весной здесь более приятные температуры, идеальные для того, чтобы посетить прекрасные пляжи, продуваемые ветром болота и замечательные города Саванна и Чарльстон.

Июнь 2025 года

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Парагвай – с гораздо меньшим количеством туристов, чем ее более крупные соседи Аргентина и Бразилия, эта разнообразная, но не имеющая выхода к морю страна позволяет путешественникам по полной наслаждаться своими природными и культурными достопримечательностями.

– с гораздо меньшим количеством туристов, чем ее более крупные соседи Аргентина и Бразилия, эта разнообразная, но не имеющая выхода к морю страна позволяет путешественникам по полной наслаждаться своими природными и культурными достопримечательностями. Питтсбург, Пенсильвания, США – зимы здесь могут быть резкими, а лето жарким и влажным, тогда как в июне этот динамичный город празднует начало лета, с его многочисленным фермерскими рынками и открытыми площадками ресторанов.

Июль 2025 года

Литва – июль приносит сюда длинные солнечные дни, короткие ночи и более теплое Балтийское море, позволяя увидеть лучшее, что есть в этой прекрасной стране, в идеальных условиях.

– июль приносит сюда длинные солнечные дни, короткие ночи и более теплое Балтийское море, позволяя увидеть лучшее, что есть в этой прекрасной стране, в идеальных условиях. Словакия – в разгар лета температура здесь достигает 30°C, а охлаждаться помогают бесконечные кружки пива Zlatý Bažant на столах, выстроившиеся вдоль мощеных улиц старого города.

– в разгар лета температура здесь достигает 30°C, а охлаждаться помогают бесконечные кружки пива Zlatý Bažant на столах, выстроившиеся вдоль мощеных улиц старого города. Казахстан – хотя здесь никогда не бывает многолюдно, лето в этих краях является высоким сезоном: теплая погода позволяет исследовать здешние горы, поскольку снег очищает большинство перевалов к середине июня.

Август 2025 года

Куритиба, Бразилия – субтропический климат приятен здесь круглый год, но зимние месяцы (июнь-август) самые прохладные и сухие, что идеально подходит для посещения этого "зеленого" города, известеного своей приверженностью общественному транспорту и инновационному городскому планированию.

– субтропический климат приятен здесь круглый год, но зимние месяцы (июнь-август) самые прохладные и сухие, что идеально подходит для посещения этого "зеленого" города, известеного своей приверженностью общественному транспорту и инновационному городскому планированию. Эдмонтон, Канада – в августе город на 11 дней захватывает Международный фестиваль Fringe, наполняет его живыми выступлениями в парках, театрах и даже на улицах.

– в августе город на 11 дней захватывает Международный фестиваль Fringe, наполняет его живыми выступлениями в парках, театрах и даже на улицах. Восточная Англия, Великобритания – графства Саффолк, Норфолк, Эссекс и Кембриджшир, входящие в состав Восточной Англии, прекрасны в конце лета, когда длинные вечера располагают к походам в пабы и прогулкам вдоль береговой линии.

– графства Саффолк, Норфолк, Эссекс и Кембриджшир, входящие в состав Восточной Англии, прекрасны в конце лета, когда длинные вечера располагают к походам в пабы и прогулкам вдоль береговой линии. Гиресун и Орду, Турция – с их пышными холмами, выступающими на побережье Черного моря, эти прибрежные города предоставляют туристам передышку по сравнению с другими переполненнымми турецкими направлениями, при комфортных температурах.

Сентябрь 2025 года

Бавария, Германия – знаменитый Октоберфест на самом деле стартует в сентябре, заполняя регион путешественниками, готовыми к самой большой в мире пивной вечеринке.

– знаменитый Октоберфест на самом деле стартует в сентябре, заполняя регион путешественниками, готовыми к самой большой в мире пивной вечеринке. Армения – эта не очень популярная среди туристов страна предлагает уникальный экскурс в древность, благодаря своим церквям, монастырям и караван-сараям, датируемым 1 веком н. э.

Октябрь 2025 года

Гора Худ и ущелье реки Колумбия, штат Орегон, США – в октябре здесь можно насладиться осенней красотой, полной красочных листьев, и экскурсиями по сбору яблок.

– в октябре здесь можно насладиться осенней красотой, полной красочных листьев, и экскурсиями по сбору яблок. Фиджи – октябрь здесь является промежуточным месяцем, когда погода приятная, но туристов намного меньше. При этом октябрь является одним из самых праздничных месяцев на Фиджи.

Ноябрь 2025 года

Тулуза, Франция – четвертый по величине город страны, известный как La Ville Rose (Розовый город) из-за своей кирпичной кладки цвета румян, является родиной одного из крупнейших университетов за пределами Парижа и представляет собой оживленное место даже в ноябре.

– четвертый по величине город страны, известный как La Ville Rose (Розовый город) из-за своей кирпичной кладки цвета румян, является родиной одного из крупнейших университетов за пределами Парижа и представляет собой оживленное место даже в ноябре. Тераи, Непал – относительно прохладная зима, с ноября по февраль, является самым комфортном временем для посещения Тераи: погода позволит легко посетить Национальный парк Читван, бывший охотничий заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из лучших парков для наблюдения за дикой природой в Азии.

Декабрь 2025 года

Камерун – на декабрь выпадает середина сухого сезона в этой африканской стране, что делает его идеальным временем для исследования, поскольку погода и дорожные условия будут идеальными.

– на декабрь выпадает середина сухого сезона в этой африканской стране, что делает его идеальным временем для исследования, поскольку погода и дорожные условия будут идеальными. Тринидад и Тобаго – в этом государстве в южной части Карибского моря к декабрю заканчивается сезон дождей, что делает его прекрасным временем для пляжного отдыха.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые переполненные туристами города мира. Например, в возглавившем рейтинг тайском Пхукете на одного местного жителя приходится 118,5 туристов.

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