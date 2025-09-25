В ноябре температура по этим направлениям в среднем составляет 25 градусов тепла.

Если в сентябре-октябре в Европе еще достаточно вариантов для отдыха на солнце, то в ноябре эта задача заметно усложняется.

Как пишет The Mirror, за последние 30 дней количество поисковых запросов "зимние каникулы на солнце" выросло на 5000%. В связи с этим топ-менеджер компании Sovereign Luxury Travel Хизер Грин поделилась четырьмя лучшими роскошными направлениями для позднего отдыха под солнцем, которые можно забронировать на ноябрь 2025 года.

"Зимние направления, где можно понежиться под солнцем, контрастируют с серой британской зимой, с их тропическим теплом, золотистыми пляжами и ощущением уединения, которое кажется желанным перерывом в повседневной жизни", – отметила Грин.

В первую очередь она рекомендует испанскому Канарскому острову Тенерифе, который давно пользуются популярностью у туристов благодаря круглогодичному солнцу и приятной зимней температурой около 20-25 градусов тепла. Однако посещение этого острова с ноября по февраль дает возможность насладиться им в более спокойном темпе без толп.

Затем эксперт порекомендовала курорт Анс-ле-Раи на острове Маврикий в Восточной Африке, назвав его одной из самых "ослепительных скрытых жемчужин". По ее словам, это отличный выбор для тех, кто ищет шикарный отдых в Индийском океане.

"Даже зимой температура остается теплой и манящей, около 26-27 градусов тепла, что делает это место идеальным для солнечных дней на белоснежных пляжах и виндсерфинга в спокойных бирюзовых водах", – пояснила эксперт.

Еще одно популярное направление, которое Хизер высоко оценила, – это Мальдивы. Они остаются одним из самых востребованных мест для зимнего отдыха в мире, а средняя температура составляет 27-30 градусов тепла.

По словам Грин, на Мальживах "дни лучше всего проводить, плавая с маской и трубкой среди разноцветных коралловых рифов, отправляясь в круизы на закате, чтобы наблюдать за дельфинами, или расслабляясь с помощью водных спа-процедур".

Также эксперт порекомендовала посетить Ривьеру-Майю в Мексике, назвав ее "удачным выбором".

"На Ривьере-Майя зимой температура держится в пределах 24-28 градусов тепла, что идеально подходит для долгих дней на 30 километрах белоснежного песка и купания в спокойных водах Карибского моря. Неподалеку от берега находится второй по величине коралловый риф в мире, где сноркелинг и дайвинг открывают подводный мир с его яркой морской жизнью", – добавила она.

