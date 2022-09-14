Туристам советуют уважать историю и традиции мест, которые они посещают.

Определены пять худших поступков туристов во время отпуска, которые раздражают других отдыхающих и местных жителей.

Об этом пишет The Sun.

В основу рейтинга, который составили академики Исмаил Шахир и Нил Карр, легли чаще всего повторяющиеся комментарии с Reddit, с жалобами на "отклоняющееся от нормы поведение" отдыхающих.

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Ученые надеются, что проанализировав этот список, можно будет сформировать определенный "кодекс поведения туристов", который позволит мирно сосуществовать приезжим отдыхающим и местным жителям.

1. Культурный игнор

Это люди, игнорируюющие культуру и историю мест, которые они посещают, или ведут себя неуважительно по отношению к местным обычаям.

В качестве примера были приведены люди, которые посетили Ground Zero в Нью-Йорке – место, на котором до терактов 11 сентября 2001 года располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра. При этом они вели себя так, будто это популярное туристическое направление, а не место памяти жертв одного из самых жутких терактов в истории человечества.

В связи с этим эксперты рекомендуют путешественникам ознакомиться с культурными нормами, прежде чем куда-либо отправиться.

2. Разрушители

Сюда относятся люди, влияющие на качество жизни или распорядок дня местных жителей.

В качестве примера были приведены комментарии раздраженного лондонца: британец жаловался на туристов, посещающих собор Святого Павла только для того, чтобы встать, прогуляться и сделать селфи во время службы.

Считается, что это побочный эффект "чрезмерного туризма", который такие места, как Венеция, пытаются свести к минимуму с помощью новых правил.

3. Фотокликеры

Это люди, которые неустанно фотографируют, даже когда это может быть неуместно или даже небезопасно.

В качестве примеров приводились люди, делающие селфи у Мемориала жертв Холокоста в Берлине, и туристы, фотографирующие местных жителей без предварительного разрешения.

Другие пользователи поделились примерами того, как туристы уничтожают или нарушают дикую природу в погоне за идеальными фотографиями.

4. Мусорщики

К этой категории относятся туристы, после которых остается чрезмерное количество мусора. Также она охватывает людей, которые используют "общественные места для телесных функций, таких как плевание, дефекация и мочеиспускание".

Чтобы противостоять этому, в некоторых местах уже были введены строгие меры. Например, в Испании даже могут оштрафовать за мочеиспускание в море.

5. Игнорирование безопасности

Игнорирование инструкций – это то, что туристы делают очень часто, и это подвергает риску не только их самих, но и местных жителей.

В частности, был приведен пример от американца, который пожаловался на туристов в Йеллоустонском национальном парке, пытающихся сфотографировать своего ребенка верхом на бизоне, в результате чего отца доставили в больницу.

Сюда же отнесли отказ соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией Covid-19.

Всего эксперты выделили 13 отклоняющихся от нормы привычек туристов. В частности, также в список "девиантных" туристов попали те, кто физически или словесно оскорблял местных жителей, в частности, тех, кто работает в туристическом бизнесе, а еще пьяницы, вандалы, лихачи, мучители животных, нерадивые родители, нарушители закона и те, кто пытаетсяя проскочить без очереди.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты назвали пять стран мира, где туристы больше всего рискуют стать жертвами мошенников.