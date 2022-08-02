Легче всего заводить друзей оказалось в Мексике, Индонезии и Омане.

Платформа InterNations определила топ туристических направлений в 2022 году, где легче всего заводить друзей.

Данные свежего иследования приводит портал Travel off Path.

Отмечается, что в первую очередь при составлении рейтинга учитывалось мнение иностранцев, проживающих в той или иной стране мира – насколько активно местные жители идут на контакт с приезжими и как они относятся к иностранцам.

По мнению опрошенных, самые дружелюбные люди в мире живут в Мексике. Девять из десяти респондентов отметили, что местное население в целом дружелюбно, а 89% указали, что особенно дружелюбно относятся к иностранцам. 75% опрошенных сказали, что дружить легко, а 80% заявили, что им удалось создать сеть поддержки в стране.

Топ-10 смых дружелюбных стран мира:

1. Мексика

2. Индонезия

3. Оман

4. Филиппины

5. Бразилия

6. Вьетнам

7. Тайвань

8. Таиланд

9. Португалия

10. Бахрейн

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые миролюбивые страны мира. Рейтинг уже который год подряд возглавила Исландия, а вот Россия оказалась на 4 месте в конца, рухнув в самый низ из-за развязанной ею войны в Украине.

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