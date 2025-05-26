Среди прочих, в список попали локации в Испании, Франции, Италии, Турции, Мексике, Японии, Индонезии и Таиланде.

Многие люди выбирают для отпуска известные места, полагая, что там они будут в безопасности от преступности и болезней, при этом избегая мест, которые, по их мнению, могут быть более "проблемными". Однако эксперты по путешествиям предупреждают, что некоторые из самых популярных мест на самом деле являются самыми опасными.

Британское издание The Mirror собрало мнения ряда экспертов по путешествиям и установило, что, в частности, туристов ждет немало рисков в городах Испании, Франции, Италии, Турции, Мексики, Японии, Индонезии и Таиланда.

"Места, которые считаются безопасными, но не являются таковыми, включают популярные города, такие как Париж и Барселона. Я слышала так много ужасных историй от путешественников в этих городах, и я также была объектом преступлений в этих городах – это повсюду, и тем не менее, это почти не обсуждается. Группы карманников и мошенников часто работают с туристическими толпами в этих популярных городах", – заявила Диана Пенг из Just Wanderlust.

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Она добавила, что преступники в таких городах обычно пользуются тем, что туристы теряют бдительность, пытаясь сориентироваться в неизвестном городе, рассматривая достопримечательности или отвлекаясь на фото – это делает их очень легкой добычей.

Согласился с ней по поводу ситуации с безопасностью в Париже и Барселоне и Патрик Фаррелл из Viceroy Bali.

"Такие города, как Париж и Барселона, сами по себе хороши, но они действительно представляют определенную угрозу безопасности. В этих двух городах высок риск карманных краж и мошенничества с туристами. Я всегда советую ознакомиться с рекомендациями правительства по путешествиям, и очень полезно поговорить с кем-то, кто знает город", – отметил он.

Также эксперт обратил внимание на ситуацию с безопасностью на популярных мексиканских курортах.

"Такие регионы, как Канкун и Акапулько в Мексике, заставляют меня думать, что они безопасны, хотя на самом деле это не так. Я принимал клиентов, которые бронировали там роскошные оздоровительные ретриты, но за пределами курортных зон они сталкивались с непредвиденными проблемами безопасности", – пояснил Фаррелл.

В свою очередь Росс Томпсон из Covac Global отнес в список небезопасных Неаполь в Италии и Токио в Японии, которые подвержены огромным сейсмическим и геологическим рискам.

"Неаполь расположен недалеко от Везувия – действующего вулкана, извержение которого в последний раз произошло в 1944 году... Токио находится в крупной сейсмической зоне, где землетрясение или цунами может ударить не только по Токио, но и по многим другим часто посещаемым японским городам без предупреждения, вызвав массовые разрушения", – пояснил эксперт.

Кроме того, Томпсон обратил внимание на скрытые риски на фоне политической ситуации в той или иной стране. В качестве примера он привел Турцию.

"Даже если они говорят, что они гостеприимны для западных туристов, у них могут быть менее заметные политические или гражданские распри как внутри страны, так и за ее пределами. Вспомните попытку переворота в Турции в 2016 году, когда оппозиция фактически захватила аэропорты, мосты и медиа-объекты, а танки и истребители заполонили города и небо", – отметил он.

Также Росс предупредил об угрозе похищений в популярных городах Мексики и риске заболеваний в Западной Африке, Таиланде и Бразилии.

Особенно в этом контексте он выделил остров Бали в Индонезии –окруженный действующими вулканами и находящийся под угрозой политических потрясений, он также является домом "множества экзотических болезней, включая лихорадку денге, малярию и тиф".

"А когда случается катастрофа – вы находитесь на острове, и вы, как и все остальные, хотите оттуда выбраться", – добавил эксперт.

Эксперт по путешествиям Кристиан Петцольд из BCN Travel согласился с коллегами по поводу Мексики.

"Мексика – общеизвестный пример. Такие города, как Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, являются туристическими убежищами: великолепие и творчество в одном лице. Однако в последние несколько лет периодические конфликты преступных группировок коснулись даже этих святилищ туризма, некоторые из них – прямо в непосредственной близости от туристических зон", – пояснил он.

Также Петцольд отметил, что туристы рискуют стать жертвами мелких преступлений в столицах Франции и Италии – Париже и Риме.

"Париж, хотя и является одним из самых посещаемых городов, известен мелкими преступлениями вокруг вокзала Гар-дю-Нор, Монмартра и Эйфелевой башни. Карманные кражи там считаются почти изящным искусством, тогда как протесты и забастовки непредсказуемо нарушают работу транспорта и городских служб. Я всегда рекомендую гостям носить сумки через плечо, остерегаться незнакомцев, которые слишком быстро становятся чрезмерно дружелюбными, и держать глаза и уши открытыми для местных новостей", – призвал эксперт, добавив, что похожая атмосфера царит и в Риме.

"Несмотря на то, что он богат историей и культурой, вокзал Термини и некоторые места возле Ватикана привлекают мошенников и воров: от фальшивых услужливых местных жителей до тех, кто предлагает браслеты дружбы или петиции, обычная практика отвлечения внимания и ограбления", – пояснил он.

Кроме того, он призвал туристов быть осторожными в Таиланде.

"Таиланд представляет собой любопытный случай. В целом он безопасный и всемирно известный своим гостеприимством, но гости должны быть осторожны с определенными видами транспорта, особенно тук-туками и мототакси, которые часто не регулируются. Некоторые острова, такие как Ко Тао, оказались в центре внимания из-за череды смертей туристов, которые остались нераскрытыми на фоне шумихи о местной коррупции. Когда дело доходит до политических разногласий в Бангкоке, протесты, как правило, обостряются относительно быстро, тем самым мгновенно бросая отчужденного туриста в гущу демонстраций", – пояснил Петцольд.

Как уберечь себя от опасности за границей

При этом эксперты дали туристам ряд рекомендаций, как уберечь себя от опасности в популярных городах:

Изучите пункт назначения : узнайте местные законы, обычаи и любые проблемы безопасности (преступность, погода, политическая нестабильность и т. д.). Оформите туристическую страховку : убедитесь, что она покрывает чрезвычайные ситуации со здоровьем, отменами, кражами и активностями. Скопируйте важные документы : сохраните цифровые и печатные копии паспорта, туристической страховки, визы и экстренных контактов. Следите за своим окружением : избегайте прогулок в одиночку ночью в незнакомых или плохо освещенных местах, остерегайтесь карманников, особенно в людных местах (туристические точки, общественный транспорт). Защитите свои ценные вещи : используйте поясную сумку или потайной кошелек для хранения денег, документов и других ценных вещей, тогда как дорогие украшения и ненужные гаджеты лучше оставляйте дома или в сейфе. Используйте надежный транспорт: пользуйтесь официальными такси, приложениями для поездок или общественным транспортом, где это безопасно, и не путешествуйте автостопом. Будьте осторожны с алкоголем : пейте умеренно и никогда не оставляйте напитки без присмотра, а также не принимайте напитки от незнакомцев. Изучайте местные законы и этикет : соблюдайте дресс-код, особенно в религиозных или консервативных районах. Знайте, что незаконно : например, вейпинг в Таиланде, жевательная резинка в Сингапуре. Знайте номера экстренных служб : не во всех странах используются номера 112 или 999, потому стоит заранее найти местный номер экстренной службы. Подготовьте лекарства : возьмите с собой достаточное количество прописанных лекарств с копией рецепта, а также проверьте, являются ли ваши лекарства законными в стране назначения. Изучите риски для здоровья : перед поездкой в экзотические места проконсультируйтесь с врачом по поводу необходимых прививок и лекарств. Избегайте небезопасной пищи/воды : в районах с повышенным риском употребляйте бутилированную воду и избегайте уличной еды, которая не была свежеприготовленной. Оставайтесь на связи : приобретите местную SIM-карту или тарифный план роуминга, а также поделитесь с близкими своим маршрутом и ежедневно связывайтесь с кем-то дома. Загрузите основные приложения : карты, переводчик, конвертор валют, местный транспорт, поиск посольств и все прочее, что может вам помочь в поездке.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты-расследователи газеты Le Parisien установили, что некоторые парижские кафе и рестораны подают туристам дешевое вино, чаще всего побакально, но взимают с них премиальную цену.

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