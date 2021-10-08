Туристов на чартерных рейсах начнут пускать в страну уже с 15 октября.

Правительство Индии объявило, что страна начнет выдачу туристических виз для иностранцев после 18-месячного перерыва из-за пандемии COVID-19.

По информации индийского Министерства внутренних дел, туристов на чартерных рейсах начнут пускать с 15 октября, сообщает CNN. Остальным разрешат въезд с 15 ноября.

"Иностранные туристы, перевозчики, доставляющие их в Индию, и другие заинтересованные стороны должны соблюдать все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи", - отмечает индийское ведомство.

По официальным данным, в 2019 году, за год до пандемии, Индия приняла 10,6 миллиона иностранных туристов. В 2018 году валютная выручка от туризма составила 28,6 миллиарда долларов.

Читайте такжеВ Индии будут платить компенсации семьям за умерших от коронавируса родственниковС распространением коронавирусной болезни страна стала глобальным центром пандемии с тысячами ежедневных смертей во время пика. Кроме того, вариант "Дельта" был впервые обнаружен именно в Индии и даже неофициально назван "индийским".

По данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано более 440 тысяч случаев смерти пациентов с COVID-19 и более 33 миллионов случаев заболевания. На данный момент полностью вакцинировано 18,63% населения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил мировых производителей вакцин против COVID-19 работать в его стране.

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Автор: Катерина Комолова