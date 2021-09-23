Власти страны даже намерены временно предложить бесплатную визу для туристов.

Правительство Индии, остававшейся закрытой для иностранцев более 18 месяцев, начало подготовку к открытию границ для международного туризма в ближайшие недели.

Об этом сообщает Travel Off Path.

Такое решение власти приняли на фоне снижения числа случаев заболеваемости коронавирусом и роста показателей вакцинации по всей стране. Правительство Индии планирует сделать официальное объявление об открытии границ и условиях въезда для иностранцев в ближайшие 10 дней.

В частности, по данным СМИ, власти страны намерены предложить бесплатную визу для туристов до 31 марта 2022 года, ожидая, что введение безвизового режима будет стимулировать краткосрочных посетителей въезжать в Индию в ближайшие 6 месяцев. Пандемия сильно ударила по экономике страны, и власти рассчитывают, что открытие границ поможет возродить авиацию, туризм и гостиничный сектор.

Читайте такжеТадж-Махал вновь открылся для туристов на фоне спада заболеваемости коронавирусом в Индии (видео)При этом в МВД Индии еще обсуждают, следует ли пускать в страну непривитых путешественников, а также запрещать ли въезд из стран, где заболеваемость COVID-19 остается на высоком уровне.

Кроме того, власти заявили, что открытие границ будет поэтапным. Будет ли при этом действовать требование проходить карантин по прибытию, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, весной 2021 года Индия стала основным очагом распространения более опасного штамма коронавируса "Дельта". В конце апреля в стране фиксировали примерно по 400 тысяч случаев COVID-19 в сутки.

Многие страны мира, в том числе и Украина, тогда запретили въезд путешественникам из Индии. Позже им разрешили въезд, но при условии обязательного 14-дневного карантина.

Автор: Марина Григоренко