Греческие пляжи в этом году максимально очистят от шезлонгов.

В преддверии летнего туристического сезона власти Греции ужесточили пляжные правила, направленные на улучшение доступа общественности на знаменитое побережье страны и наведение порядка на пляжах. Этому предшествовали масштабные протесты местных жителей прошлым летом, которые жаловались, что прибрежный бизнес вытесняет их с греческих пляжей.

Как пишет Birmingham Live, одно из изменений, которое вступит в силу этой весной, заключается в том, что 70% греческих пляжей должны быть свободны от шезлонгов, чтобы предотвратить их переполненность и сделать отдых более комфортным. При этом на охраняемых территориях этот показатель увеличивается до 85%, а в экологически чувствительных районах будут созданы "неприкасаемые пляжи", где лежаки будут запрещены полностью.

Кроме того, между шезлонгами и береговой линией теперь должно будет соблюдаться минимальное расстояние в четыре метра, чтобы людям было легче добраться до воды.

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Согласно новому закону, как минимум половина пляжей должна оставаться открытой для посещения. Это сделано для того, чтобы предотвратить захват пляжных зон барами и лежаками с зонтиками под аренду, который в последние годы начал достигать в Греции шокирующих масштабов, существенно ограничивая бесплатный доступ отдыхающих на пляжи.

Также изменится и процедура получения прав на аренду пляжной территории представителями бизнеса. Теперь они будут распределяться через онлайн-аукционы, чтобы избежать каких-либо закулисных сделок и повысить прозрачность.

Тем, кто не будет соблюдать новые правила, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил большими проблемами в виде штрафов и аннулирования прав на аренду.

Рядом с пляжами будут установлены специальные машины, которые будут следить за соблюдением правил прибрежными предприятиями. Также для этих целей будут использоваться дроны.

"Этим летом на наших пляжах многое изменится", – заявил греческий премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Греции объявили о введении "климатического" налога для туристов. С этого года отдыхающие будут обязаны платить дополнительные налоги в местах проживания в высокий сезон – с марта по октябрь. Сумма налога будет варьироваться в зависимости от официального рейтинга объекта размещения и составит от 1 до 4 евро за ночь.

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