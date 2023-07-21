Таким образом столица Нидерландов пытается ограничить количество посетителей и уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.

Власти Амстердама запретили круизным лайнерам заходить в центр города.

Как пишет BBC, таким образом столица Нидерландов пытается ограничить количество посетителей и уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.

Это означает, что центральный круизный терминал на реке Эй рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама будет закрыт. В качестве альтернативы рассматривались другие места для швартовки вдали от центра города, но решение еще не принято.

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До этого ежегодно в нидерландской столице пришвартовывались более 100 судов.

"Круизные лайнеры в центре города не соответствуют задаче Амстердама по сокращению числа туристов", – сказала лидер фракции D66 Amsterdam Илана Рудеркерк. До этого она сравнила круизных туристов с "чумой саранчи", которая одновременно обрушивается на город.

Ранее мэр города Фемке Халсема также жаловалась, что круизных туристов отпускают в город на пару часов, за которые они успевают только перекусить в международных сетях и не имеют времени посетить музеи, таким образом, переполняя город, при этом мало что для него делая.

Отметим, что это не первая мера по сокращению массового туризма, принятая властями Амстердама, решившего бороться с репутацией "города для вечеринок". Так, ранее власти города решили закрыть знаменитый квартал "красных фонарей", а позже было принято решение запретить курить марихуану в этом районе.

Другая ключевая причина запрета круизных лайнеров – снижение уровня загрязнения воздуха в Амстердаме. Недавнее исследование показало, что круизные лайнеры в Европе в 2022 году выбросили в атмосферу больше вредных газов, чем 1 миллиард автомобилей.

Власти Амстердама, очевидно, воодушевились примером итальянской Венеции, которая еще в 2019 году считалась самым загрязненным круизными судами портом Европы. После того как в 2021 году был введен запрет на заход в порт города крупных круизных судов, выбросы оксида серы в городе сократились на 80% и он опустился аж на 41-е место в списке самых загрязненных.

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