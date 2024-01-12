Налог будет взыматься только в высокий сезон – с марта по октябрь.

Власти Греции, которая в прошлом году сереезно пострадала от лесных пожаров и наводнений, ввели новый сбор для туристов – на устойчивость к изменениям климата. Таким образом правительство стремится получить средства на восстановление пострадавших регионов и последующие климатические проекты.

Как пишет SchengenVisaInfo со ссылкой на местные СМИ, туристы теперь будут обязаны платить дополнительные налоги в местах проживания. Правда, новая система уплаты налогов будет сезонной и ее будут применять только в высокий сезон – с марта по октябрь.

Сумма налога будет варьироваться в зависимости от официального рейтинга объекта размещения и составит от 1 до 4 евро за ночь. Например, те, кто будет останавливаться в апартаментах и одно- или двухзвездочных отелях, будут платить налог в размере 1,50 евро, а гости трехзвездочных отелей – 3 евро. Проживание в четырехзвездочном отеле обойдется дополнительно в 7 евро, а в роскошных пятизвездочных отелях налог составит 10 евро. Эти налоги не будут включены в цены, предоставляемые операторами или турагентами, и туристы должны будут уплатить их на месте в евро.

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Правительство Греции ожидает, что новый сбор принесет дополнительный доход в размере до 300 миллионов евро в 2024 году, что приведет к удвоению бюджета специальных резервов. В отличие от действующего нынче налога на жилье, этот климатический сбор также будет применяться к краткосрочной аренде, забронированной через онлайн-платформы.

В то же время во Всегреческой ассоциации отельеров опасаются, что новый налог негативно повлияет на туризм, побудив часть туристов выбрать другое место отдыха вместо Греции.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Греции обещали предоставить туристам, чей отпуск был прерван лесными пожарами на популярном курортном острове Родос, неделю бесплатного отдыха.

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