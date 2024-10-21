Чрезмерный туризм уже давно стал огромной проблемой для самых популярных туристических направлений в мире. Например, в Испании это уже привело к массовым протестам против туристов, а также к различным ограничениям.
Как пишет Daily Express, свежее исследование сервиса MoneyTransfers.com определило самые переполненные туристические направления в 2024 году, проонализировав сколько приезжих гостей приходится на одного местного жителя примерно в ста самых популярных городах.
Возглавил печальный список город Пхукет на одноименном острове в Таиланде, являющийся одним из самых популярных пляжных направлений не только страны, но и мира, где на одного жителя в средным нассчитывается 118,5 туристов.
Более того, первую тройку самых переполненных отдыхающими городов мира сформировали именно тайские направления – второе место занял курортный город Паттайя (98,7 туристов на одного местного), а третье досталось провинции Краби (72,2 туриста на одного местного).
10 самых переполненных туристами городов мира
- Пхукет, Таиланд (118,5 туристов к одному местному жителю)
- Паттайя, Таиланд (98,7 к одному)
- Краби, Таиланд (72,2 к одному)
- Мугла, Турция (40,2 к одному)
- Хургада, Египет (28,2 к одному)
- Макао, Китай (26,9 к одному)
- Ираклион, Греция (22 к одному)
- Венеция, Италия (21,3 к одному)
- Родос, Греция (20,3 к одному)
- Майами, США (18,6 к одному)
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Holidu определили самые переполненные достопримечательности Европы. В лидеры антирейтинга вырвался Версальский дворец во Франции.
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