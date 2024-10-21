Первые три места в антирейтинге достались популярным курортам в Таиланде.

Чрезмерный туризм уже давно стал огромной проблемой для самых популярных туристических направлений в мире. Например, в Испании это уже привело к массовым протестам против туристов, а также к различным ограничениям.

Как пишет Daily Express, свежее исследование сервиса MoneyTransfers.com определило самые переполненные туристические направления в 2024 году, проонализировав сколько приезжих гостей приходится на одного местного жителя примерно в ста самых популярных городах.

Возглавил печальный список город Пхукет на одноименном острове в Таиланде, являющийся одним из самых популярных пляжных направлений не только страны, но и мира, где на одного жителя в средным нассчитывается 118,5 туристов.

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Более того, первую тройку самых переполненных отдыхающими городов мира сформировали именно тайские направления – второе место занял курортный город Паттайя (98,7 туристов на одного местного), а третье досталось провинции Краби (72,2 туриста на одного местного).

10 самых переполненных туристами городов мира

Пхукет, Таиланд (118,5 туристов к одному местному жителю) Паттайя, Таиланд (98,7 к одному) Краби, Таиланд (72,2 к одному) Мугла, Турция (40,2 к одному) Хургада, Египет (28,2 к одному) Макао, Китай (26,9 к одному) Ираклион, Греция (22 к одному) Венеция, Италия (21,3 к одному) Родос, Греция (20,3 к одному) Майами, США (18,6 к одному)

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Holidu определили самые переполненные достопримечательности Европы. В лидеры антирейтинга вырвался Версальский дворец во Франции.

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