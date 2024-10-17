Греция, Италия и Испания предлагает туристам отличные варианты для осеннего отдыха.

Ноябрь – один из наименее популярных месяцев года для путешествий по Европе: в большинстве "пляжных" стран уже слишком холодно для купания, а рождественские ярмарки еще не открылись. С другой стороны, путешествия в межсезонье часто обходяться дешевле, да и нет толп туристов.

Эксперты издание Which? назвали три замечательных направления в Европе, которые идеально подходят для посещения в ноябре.

Перуджа, Италия

Этот город в регионе Умбрия, расположенный на вершине холма между Римом и Флоренцией, встречает гостей комфортной средней температурой 13 градусов тепла в ноябре.

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Перуджа предлагает гостям изучить прекрасный исторический центр, окруженный оборонительными стенами, где маленькие церквушки ютятся между разноцветными домиками и многочислеными арочками.

При этом Умбрия, как самый зеленый регион Италии, славится своими вкусными продуктами – от трюфелей и оливкового масла до вина и шоколада.

С 15 по 24 ноября в Перудже проходит 10-дневный фестиваль Eurochocolate, в рамказ которого можно посетить выставки шоколадного искусства, посмотреть уличные представления, вдохновленные шоколадом, и, конечно же, попробовать лучшие кондитерские изделия со всего мира.

Крит, Греция

Самый большой греческий остров, радующий теплыми 19 градусами в ноябре, предлагает туристам насладиться все теме же древними памятниками, природными красотами и просторными пляжами, но уже без толп. Особо смелые туристы даже могут искупаться в море, поскольку средняя температура воды в ноябре все еще составляет 20 градусов.

Вместо региональной столицы Ираклиона эксперты советуют отдыхающим отправиться на запад в Ханью – один из лучших приморских городов Средиземноморья. В его венецианском старом квартале 14-го века находятся элегантные рестораны и традиционные таверны, а среди близлежащих достопримечательностей – природный заповедник Элафониси с его розовыми песчаными пляжами и безмятежным озером Курнас.

Гран-Канария, Испания

Третий по велечине среди Канарских островов радует туристов круглогодичным солнцем, комфортными 21 градусами в ноябре и разнообразными пейзажами.

Это все еще позволяет отдыхать на пляжах из черной лавы и белого песка, при этом посещая природные бассейны, ботанические сады и золотую пустыню в дюнах Маспаломаса без лишних толп и без палящего солнца.

Особенно эксперты советуют обратить внимание на курорт Пуэрто-де-Моган, расположенный на малонаселенном западном побережье острова. Его гавань с малоэтажными апартаментами и арками, покрытыми цветами, впечатляет посетителей, а местный песчаный предлагает гостям перекусить в местных ресторанов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили лучшие города Европы для поездок на Хэллоуин, который традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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