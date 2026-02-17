Почему в последнее время столько разговоров об 'Орешнике': эксперт объяснил, при чем здесь переговоры

Россия стремится оказывать психологическое давление на украинцев.

Нагнетание якобы угрозы вражеского удара "Орешником" связано с переговорами о мире в Украине. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал авиационный эксперт Константин Криволап, отвечая на вопрос о том, почему в последние дни все больше говорят об угрозе удара "Орешником", учитывая, что в январе Силы обороны Украины нанесли удар по полигону "Капустин Яр".

"Когда у нас начинаются переговоры в Женеве? Все просто. Надо же о чем-то говорить, надо поднимать волну", - сказал он.

Криволап подчеркнул, что Россия стремится оказывать психологическое давление на украинцев в Украине и на украинскую делегацию, которая участвует в переговорах. Поэтому все это - "российские пропагандистские штучки".

На уточнение, как именно россияне запускают информацию об угрозе "Орешнико", эксперт объяснил, что "когда есть какие-то конкретные радиоперехваты, какие-то включения, выключения чего-то, - все это регистрируется, все это радиотехническая разведка". Криволап сказал:

"Она фиксирует, говорит, что есть увеличение активности: активность увеличили - будут запускать "Орешник". Используют слово "Орешник".

Удар по Капустиному Яру

Как сообщал УНИАН, по результатам серии ударов по российскому полигону "Капустин Яр" в январе было подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке высказал мнение, что Россия может передислоцировать "Орешник" из "Капустиного Яра", однако из-за дальности полета ракеты в этом нет смысла.

Впоследствии Александр Мусиенко, военнослужащий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, отметил, что россияне имитировали подготовку к запуску ракет "Орешник" из "Капустного Яра", хотя на самом деле не могут запустить оттуда ракеты, ведь до сих пор проводят восстановительные работы после серии ударов Сил обороны Украины в январе.

Как известно, украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры, которые должны состояться 17-18 февраля.

