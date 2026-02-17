Кэти Перри готова 'сбежать' замуж за Джастина Трюдо, ее друзья волнуются, - СМИ

По мнению некоторых близких, артистка не успела "прожить" развод с Блумом.

Окружение американской певицы Кэти Перри взволновано тем, как быстро развивается ее роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Источники Radar Online сообщают, что певица якобы планирует выйти замуж за нового избранника и даже завести с ним ребенка. Между тем близкие Перри волнуются, что она слишком торопится, ведь с момента развода с актером Орландо Блумом прошло не так много времени:

"Она была с Орландо почти десять лет, и сразу после разрыва начала встречаться с Джастином, не пропустив ни одного шага. И вдруг он стал для нее всем миром".

Разрыв с Блумом, отцом ее пятилетней дочери Дэйзи Доу, произошел прошлым летом, пара была вместе девять лет. Вскоре Перри и Трюдо заметили вместе на яхте у побережья Санта-Барбары, после чего они перестали скрывать отношения.

"Это немного беспокоит, потому что она так и не остановилась, чтобы перевести дух или как следует пережить разрыв. Но Кэти не хочет ничего такого слышать. Она постоянно говорит, что никогда не была счастливее", - добавил инсайдер.

Напомним, как сообщал УНИАН, ранее о новых отношениях Джастина Трюдо высказалась его бывшая жена Софи Грегуар, с которой экс-премьер Канады воспитывает троих общих детей.

