Идеальный лимонный пирог с меренгой: простой способ приготовить ресторанный десерт дома

Вы сможете приготовить ресторанный шедевр из простых продуктов, которые уже есть у вас на кухне.

Трудно превзойти классическое сочетание сладкого и терпкого, которое дарят только цитрусовые десерты. Среди множества рецептов "солнечных" сладостей есть один, который остается неизменным фаворитом как пекарей, так и дегустаторов.

Если вы еще не готовили этот классический лимонный пирог с меренгой, знайте – этот рецепт попадает точно в цель, пишет Southern Living.

Это проверенный взгляд на классику. Никаких лишних изысков – только знакомая простота, доведенная до совершенства для гарантированного результата. Здесь соблюден идеальный баланс: терпкий и резкий, сладкий и кремовый, легкий и воздушный. Этот пирог станет главным украшением любого стола.

Видео дня

Что делает этот рецепт особенным

Простой список ингредиентов. Почти все уже есть на вашей кухне: сахар, яйца, лимоны, молоко, масло и крахмал. Подготовка займет считанные минуты.

Почти все уже есть на вашей кухне: сахар, яйца, лимоны, молоко, масло и крахмал. Подготовка займет считанные минуты. Выверенная технология. Ключ к успеху – в деталях. Лимонный курд должен быть идеально гладким, а меренга – пышной, без крупинок сахара. Наши советы помогут достичь этого без лишних усилий.

Ключ к успеху – в деталях. Лимонный курд должен быть идеально гладким, а меренга – пышной, без крупинок сахара. Наши советы помогут достичь этого без лишних усилий. "Километры" нежной меренги. Десерт выглядит так же потрясающе, как и на вкус. Высокая золотистая шапка меренги в сочетании с ярким лимонным слоем создает эффектный контраст.

Ингредиенты

Лимонная начинка:

300 г сахара

40 г кукурузного крахмала

1 щепотка соли

4 крупных яичных желтка

420 мл цельного молока

120 мл свежевыжатого лимонного сока

45 г сливочного масла

1 ч. л. лимонной цедры

Высокая меренга:

6 крупных яичных белков

1/2 ч. л. винного камня (можно заменить лимонной кислотой)

100 г сахара

1/2 ч. л. ванильного экстракта

Дополнительно:

1 готовая выпеченная основа для пирога (диаметром 23 см)

Способ приготовления

Подготовка духовки: Разогрейте духовку до 160°C (325°F).

Разогрейте духовку до 160°C (325°F). Приготовление начинки: В сотейнике с толстым дном (не алюминиевом!) смешайте сахар, крахмал и соль. В отдельной миске взбейте желтки с молоком и лимонным соком. Постепенно влейте яичную смесь к сухим ингредиентам. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет (около 9 минут). Доведите до кипения и проварите ровно 1 минуту, не прекращая помешивать.

В сотейнике с толстым дном (не алюминиевом!) смешайте сахар, крахмал и соль. В отдельной миске взбейте желтки с молоком и лимонным соком. Постепенно влейте яичную смесь к сухим ингредиентам. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет (около 9 минут). Доведите до кипения и проварите ровно 1 минуту, не прекращая помешивать. Добавление масла и цедры: Снимите сотейник с огня. Вмешайте сливочное масло и цедру до полной однородности.

Снимите сотейник с огня. Вмешайте сливочное масло и цедру до полной однородности. Наполнение: Перелейте горячий курд в готовую основу для пирога.

Перелейте горячий курд в готовую основу для пирога. Приготовление меренги: Взбейте яичные белки с винным камнем миксером на высокой скорости до появления пены. Постепенно вводите сахар (по 1 столовой ложке), продолжая взбивать до крепких пиков и полного растворения сахара (2–4 минуты). В конце добавьте ваниль.

Взбейте яичные белки с винным камнем миксером на высокой скорости до появления пены. Постепенно вводите сахар (по 1 столовой ложке), продолжая взбивать до крепких пиков и полного растворения сахара (2–4 минуты). В конце добавьте ваниль. Сборка: Распределите меренгу поверх горячей начинки, плотно соединяя её с краями коржа (чтобы меренга не "сползла").

Распределите меренгу поверх горячей начинки, плотно соединяя её с краями коржа (чтобы меренга не "сползла"). Выпекание: Запекайте при 160°C в течение 20–22 минут, пока пики меренги слегка не подрумянятся. Остудите на решетке (около 1 часа), затем уберите в холодильник.

Ранее УНИАН сообщал про два лучших рецепта плова в мультиварке и кастрюле.

Вас также могут заинтересовать новости: