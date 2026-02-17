Идеальный лимонный пирог с меренгой: простой способ приготовить ресторанный десерт дома

Трудно превзойти классическое сочетание сладкого и терпкого, которое дарят только цитрусовые десерты. Среди множества рецептов "солнечных" сладостей есть один, который остается неизменным фаворитом как пекарей, так и дегустаторов.
Если вы еще не готовили этот классический лимонный пирог с меренгой, знайте – этот рецепт попадает точно в цель, пишет Southern Living.
Это проверенный взгляд на классику. Никаких лишних изысков – только знакомая простота, доведенная до совершенства для гарантированного результата. Здесь соблюден идеальный баланс: терпкий и резкий, сладкий и кремовый, легкий и воздушный. Этот пирог станет главным украшением любого стола.
Что делает этот рецепт особенным
- Простой список ингредиентов. Почти все уже есть на вашей кухне: сахар, яйца, лимоны, молоко, масло и крахмал. Подготовка займет считанные минуты.
- Выверенная технология. Ключ к успеху – в деталях. Лимонный курд должен быть идеально гладким, а меренга – пышной, без крупинок сахара. Наши советы помогут достичь этого без лишних усилий.
- "Километры" нежной меренги. Десерт выглядит так же потрясающе, как и на вкус. Высокая золотистая шапка меренги в сочетании с ярким лимонным слоем создает эффектный контраст.
Ингредиенты
Лимонная начинка:
- 300 г сахара
- 40 г кукурузного крахмала
- 1 щепотка соли
- 4 крупных яичных желтка
- 420 мл цельного молока
- 120 мл свежевыжатого лимонного сока
- 45 г сливочного масла
- 1 ч. л. лимонной цедры
Высокая меренга:
- 6 крупных яичных белков
- 1/2 ч. л. винного камня (можно заменить лимонной кислотой)
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
Дополнительно:
- 1 готовая выпеченная основа для пирога (диаметром 23 см)
Способ приготовления
- Подготовка духовки: Разогрейте духовку до 160°C (325°F).
- Приготовление начинки: В сотейнике с толстым дном (не алюминиевом!) смешайте сахар, крахмал и соль. В отдельной миске взбейте желтки с молоком и лимонным соком. Постепенно влейте яичную смесь к сухим ингредиентам. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет (около 9 минут). Доведите до кипения и проварите ровно 1 минуту, не прекращая помешивать.
- Добавление масла и цедры: Снимите сотейник с огня. Вмешайте сливочное масло и цедру до полной однородности.
- Наполнение: Перелейте горячий курд в готовую основу для пирога.
- Приготовление меренги: Взбейте яичные белки с винным камнем миксером на высокой скорости до появления пены. Постепенно вводите сахар (по 1 столовой ложке), продолжая взбивать до крепких пиков и полного растворения сахара (2–4 минуты). В конце добавьте ваниль.
- Сборка: Распределите меренгу поверх горячей начинки, плотно соединяя её с краями коржа (чтобы меренга не "сползла").
- Выпекание: Запекайте при 160°C в течение 20–22 минут, пока пики меренги слегка не подрумянятся. Остудите на решетке (около 1 часа), затем уберите в холодильник.
