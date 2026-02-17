Лошади вместо оружия: украинский дрон обнаружил в скрытом складе РФ необычную находку, - BI

Также в этом здании стояли несколько старых автомобилей.

Украинский пилот БпЛА с позывным Космос пролетел на своем дроне над разрушенным складом, поскольку подозревал, что это здание было логистическим центром для российских солдат. В таких местах обычно хранятся боеприпасы или запасы топлива. Об этом пишет Business Insider.

Однако, когда дрон повернул камеру, то увидел, что в этом здании было только четыре гражданских автомобиля, два мотоцикла и две запряженные лошади.

"Мы не ожидали увидеть это. Это было необычно. Мы ожидали найти несколько бронированных транспортных средств", - отметил Космос.

Видео дня

По словам военного, он провел такую миссию в начале февраля.

"Видео с открытием стало вирусным на прошлой неделе в Украине, поскольку во время войны российские солдаты все чаще используют нетрадиционные средства транспорта, такие как вьючные животные и велосипеды, для проведения атак или логистических миссий", - напомнили в BI.

Космос отметил, что это был первый раз, когда он лично видел животных на линии фронта.

Пилот направил свой дрон, загруженный взрывчаткой, прямо в заднюю часть одного из автомобилей, и рассказал, что его экипаж позже поразил несколько других транспортных средств внутри.

"Враг обычно прячется вблизи таких мест. Мы в основном проверяем все цели. Иногда мы видим вражескую пехоту или их транспортные средства", - добавил Космос.

В то же время командир батальона Космоса рассказал Business Insider, что находка лошадей его также удивила.

"Я думал, что это место для транспортных средств, своего рода транспортный узел", - сказал военный с позывным Физрук.

По его словам, появление лошадей и автомобилей в его районе фронта может быть признаком того, что российские оккупанты испытывают дефицит стандартных ресурсов, а также это может свидетельствовать об изнурительном характере боевых действий РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что в районе Покровска враг пытается создать "клешни". Отмечается, что россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское.

"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Также спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что сейчас происходит в Купянске. По его словам, город сейчас находится под контролем ВСУ.

"В случае Купянска мы можем говорить об уверенном контроле над городом и о провале российских попыток как-то там противодействовать украинским силам", - заверил Трегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: