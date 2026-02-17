Ведьма объяснила, как себя вести, если необходимо избавиться от ненужных вещей.

Рано или поздно у каждого человека накапливается куча старой одежды и обуви, книг, других предметов, которыми никто уже пользоваться не будет. В таком случае этот бесценный груз либо выбрасывают на помойку, либо раздают друзьям, знакомым, а некоторые люди отдают на благотворительность, совершенно не задумываясь о том, можно ли отдавать свои вещи другим людям. Финалистка 5 сезона проекта "Битва экстрасенсов", самая могущественная наследственная ведьма Украины Ярослава Солодеева (Федорова) в комментарии УНИАН рассказала, что делать со старыми вещами, которые не носишь, и как избавиться от них безопасно.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Можно ли отдавать свои вещи нуждающимся, друзьям или знакомым на самом деле

По словам Солодеевой (Федоровой), такое суеверие появилось из-за определенного человеческого страха - люди думают, что через вещи они могут передать свою судьбу, богатство, здоровье. Эксперт признается - такая практика действительно существует. Есть магические ритуалы, благодаря которым происходит перенос:

"Например, я беру свою болезнь, перебрасываю на какие-то вещи и отдаю их человеку. Человек, который получает эти вещи, забирает эту болезнь себе. И так же можно поступить, в частности, с бедностью, несчастьями, одиночеством и так далее".

Также ведьма вспомнила о другой практике - обратной работе, когда человек забирает вещи, которые вы ему отдаете, то он может забрать у человека богатство, здоровье или красоту. Это вид воровства. Поэтому, если вы решили отдавать вещи, это действительно может нести в себе определенные опасности.

Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала, насколько строг такой запрет и кому можно отдавать свои вещи, не опасаясь негативных последствий. Она говорит, что на самом деле почти никому нельзя отдавать свои вещи. Но есть несколько правил, которые помогают обойти этот запрет.

Стоит отметить, что большую часть магических негативных работ, в частности, краж, перекидываний, как правило, делают именно родные люди. Например, сестры, с которыми не поделили дом бабушки, братья, которых подговорила невестка.

В этом случае посторонние люди более нейтральны, поэтому им проще что-то отдавать, особенно, если они не знают, кому вещи принадлежали.

Как отдать свои вещи без ущерба для себя

Ведьма объяснила, как правильно отдавать свои вещи чужим людям, если в этом есть необходимость. Во-первых, говорит эксперт, вещь, которую вы хотите отдать, должна быть такой, которую вы не носили более трех месяцев. За это время энергетическая связь вещи с вами не будет очень сильной. Во-вторых, вещь обязательно нужно постирать в соленой воде. Соль может быть любая.

Вещи из шерсти желательно никому не отдавать (этот натуральный материал считают мощным "аккумулятором" энергии того, кто носил изделия из него). Ни в коем случае нельзя отдавать обувь и нижнее белье. Нижнее белье можно только сжигать.

Если нужно выбросить обувь – то стоит один, например, ботинок бросить на одном мусорном контейнере, а второй – на другом. Они должны быть как можно дальше друг от друга, чтобы никто не собрал пару и не забрал себе.

Через обувь человеку можно наделать очень больших неприятностей, особенно, если она была счастливой и богатой, а потом в ее обуви начал ходить человек с очень плохой судьбой.

Кроме того, Солодеева (Федорова) подсказала, что нужно говорить, когда отдаешь свои вещи, чтобы защитить себя от негативного влияния. По ее словам, хорошо работает простая фраза: "Вещь отдаю. Судьбу оставляю себе свою".

