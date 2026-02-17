В Украине расширили возможности верификации Starlink: как это сделать

В среднем заявление обрабатывается в течение 48 часов.

Отныне физические лица могут верифицировать Starlink не только в ЦНАПе, но и в ближайших отделениях "Новой почты" или "Укрпочты". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"В среднем заявление обрабатывается в течение 48 часов, но могут быть незначительные задержки из-за большого спроса на услугу", – отметили в ведомстве.

Чтобы добавить Starlink в "белый список", необходимо:

Подготовить данные терминала – номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID. Взять документы – паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Посетить ближайшее отделение почты или ЦНАП. Подать заявление и дождаться результата.

В Минцифре говорят, что каждый верифицированный Starlink – залог стабильной и безопасной связи в Украине.

Справка УНИАН. Starlink – проект американской компании SpaceX, направленный на создание гигантской спутниковой системы, которая обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Первые услуги компания начала предоставлять в Канаде и США в 2020 году. По состоянию на май 2024 года количество абонентов Starlink превышало 3 миллиона в почти 100 странах мира.

Кабинет Министров принял постановление о введении "белых списков" для терминалов спутниковой системы Starlink. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что все терминалы Starlink в Украине временно отключат, так что будут работать только проверенные и зарегистрированные устройства.

"Белые списки" для Starlink в Украине ввели для блокировки терминалов, используемых российскими войсками, в частности, для управления дронами. Дело в том, что российские БПЛА с этой системой трудно обезвредить. Они маневрируют на низких высотах, выдерживают воздействие средств радиоэлектронной борьбы и управляются оператором в реальном времени даже на больших дистанциях.

