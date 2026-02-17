Мобильный оператор Lifecell повышает цены на ряд тарифов, - СМИ

Изменения коснутся только новых абонентов двух тарифов.

С 18 февраля 2026 года мобильный оператор Lifecell повышает цены на некоторые тарифные планы. При этом изменения коснутся не всех абонентов.

Об этом в компании сообщили в ответ на запрос "РБК-Украина". Отмечается, что изменения касаются тарифных планов "Макси" и "Мега" и затронут только новых абонентов.

Так, в тарифе "Макси" стандартная цена вырастет до 400 грн, для идентифицированных номеров – 350 грн, для перенесенных – 270 грн.

В тарифе "Мега" стандартная стоимость для новых абонентов составит 550 грн. Для номеров, перенесенных в lifecell или персонифицированных, цена не изменится и составит 450 грн и 350 грн соответственно.

При этом увеличивается объем интернет-трафика для использования в странах ЕС без дополнительной оплаты – до 13 ГБ в "Макси" и до 18 ГБ в "Мега".

Для тех, кто пользуется тарифами до 17 февраля 2026 года, стоимость останется без изменений.

Обновление тарифов Lifecell связывает с ростом расходов на поддержание стабильной работы сети, автономное энергоснабжение оборудования, его техническую поддержку и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.

Повышение цен на тарифы мобильных операторов

Мобильный оператор "Киевстар" в феврале сообщил о повышении цены на некоторые тарифные планы из-за роста расходов на электроэнергию и топливо. В частности, увеличивается стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.

В конце 2025 года "Киевстар" анонсировал повышение стоимости ряда тарифов с 18 декабря и в течение начала 2026 года. Рост цен в компании объяснили увеличением стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий.

