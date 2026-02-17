'Буду сидеть': Галущенко высказался о возможности внесения залога

По словам экс-министра, ему негде взять деньги на залог.

Экс-министр энергетики Герман Галущенко во время заседания суда заявил, что не будет платить залог в размере 425 миллионов гривен, как того просит сторона обвинения. Об этом сообщил корреспондент УНИАН из зала суда.

На вопрос, если суд установит залог на том уровне, на котором просит прокуратура, он ответил:

"Тогда буду сидеть".

На уточняющий вопрос, есть ли кто-то, кто мог бы внести за него залог, Галущенко ответил:

Видео дня

"Да ну откуда".

"Я стараюсь ни с кем не общаться и никого не втягивать в эту историю. Неважно, чем это закончится юридически сейчас. Мы об этом не говорим. А закончится это лет через десять. Но с точки зрения репутации уже создан такой фон, что я бы не хотел, чтобы эти люди как-то сюда попадали. Ну и круг общения в таких ситуациях уменьшается до одной семьи", - отметил Галущенко.

Дело Галущенко: что известно

Напомним, сейчас продолжается суд, на котором планируется избрать меру пресечения для Германа Галущенко, а также стало известно, какой залог САП будет просить для экс-министра.

Отмечается, что сторона обвинения просит установить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.

Также сегодня ВАКС начал рассмотрение дела Галущенко. Во время заседания прокурор отметил, что экс-министр в период с 31 декабря 2020 года по 1 мая 2025 года мог получить преступным путем 9 034 590 долларов США. После чего подозреваемый пытался легализовать эти средства.

Вас также могут заинтересовать новости: